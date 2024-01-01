На СТО зі своїми запчастинами: скільки можна зекономити

Не секрет, що автосервіси заробляють не тільки на роботах з ремонту та технічного обслуговування, але й на продажі запчастин та витратних матеріалів. Це нормальна практика з точки зору бізнесу. При цьому у клієнтів автосервісу завжди є можливість придбати запчастини самостійно та звернутись на СТО для їх встановлення.

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Обидва підходи працюють і який з них обрати, залежить від конкретних умов та цілі візиту на СТО. У більшості випадків в автосервісах обережно ставляться до клієнтів, які привозять свої запчастини і справа тут не лише у позбавленні можливості додаткового заробітку для СТО.

Помилки у підборі

Аби правильно підібрати запчастину для автомобіля потрібен певний досвід. І навіть за його наявності помилки іноді виникають. Уявімо ситуацію, коли майстер розібрав автомобіль, а привезена клієнтом запчастина виявилась непідходящою. В таких випадках автомобіль “зависає” на підйомнику.

Клієнту пропонують варіанти: або самостійно їхати міняти запчастину (але як їхати, якщо автомобіль вже розібрано) або скористатись послугами СТО з продажу запчастин. Якщо клієнт вибирає самостійне вирішення проблеми, це займає якийсь час. Звісно у рахунок ремонту включать “простій підйомника” і це буде цілком справедливо.

Зазвичай при підборі запчастин використовують номер кузова. Але це не дає 100% гарантії що запчастина підійде до конкретного авто

Якщо помилку у підборі запчастин допускає СТО, то і вирішує цю проблему також СТО. Клієнт в такому випадку втрачає лише час, що є приводом отримати знижку на роботи або запчастини. Як правило автосервіси в таких випадках дають знижку на наступний заїзд або планове ТО, аби “прив'язати” таким чином клієнта.

Якість запчастин та підробки

Як правило, співробітники автосервісу краще розуміються на якості запчастин, ніж пересічний автомобіліст. Вони знають які деталі краще купувати, аби не було проблем з їх встановленням та ресурсом. Купуючи запчастини самостійно можна, у гонитві за найнижчою ціною або ж за незнанням, придбати неякісні деталі, або підробку.

Нажаль підробки на ринку запчастин не рідкість. Пересічний автомобіліст не завжди зможе самостійно відрізнити підробку від оригіналу

Більшість СТО користуються послугами великих та перевірених часом поставників запчастин. Такі компанії співпрацюють зі світовими брендами і не торгують підробками. Натомість дрібні продавці запчастин і більшість інтернет-магазинів співпрацюють зі значно більшою кількістю постачальників, частина з яких може пропонувати підробки. Тому шанс придбати підробку самостійно значно більший.

Строки постачання

Більшість автосервісів мають налагоджені контакти з постачальниками. Деталь привозять на СТО через кілька годин після замовлення. У багатьох випадках цього часу вистачає аби розібрати машину, а коли запчастина потрапляє на сервіс її одразу встановлюють. Усі учасники процесу зацікавлені у найшвидшому виконанні.

Купуючи запчастини самостійно (наприклад через інтернет магазин) доводиться чекати доставку. Це як правило займає кілька день або два. У деяких випадках час стає вирішальним фактором, а інколи можна і зачекати. Тут все індивідуально.

Гарантія на роботи та запчастини

Питання гарантійних зобов’язань досить чутливе і на практиці працює не завжди. Буває непросто з’ясувати – несправність сталась через брак запчастини, або через помилку в її установці. Звісно якщо запчастини поставляв автосервіс, то і вирішувати це питання доведеться сервісу.

Майстри СТО часто пошкоджують або забруднюють упаковку при її відкритті – навіть цей фактор може стати причиною відмови у поверненні коштів або обміні запчастини

Зі своїми запчастинами ситуація укладається. Якщо деталь виявилась бракованою, то увесь клопіт лягає на плечі автомобіліста. Від автосервісу потрібно отримати підтвердження виконаних робіт і звернутись до продавця запчастин з рекламацією. Звісно роботи зі зняття/встановлення знову доведеться оплачувати самостійно.

Ціна запчастин

Для багатьох цей пункт є важливим, але однозначної відповіді на питання де дешевше немає. Як правило, автосервіс є оптовим покупцем для постачальника запчастин, тому для великих автосервісів знижка на рівні 20-30% роздрібної ціни є нормальною практикою. Окрім то деякі автосервіси, залежно від форми реєстрації юрособи, майстерності бухгалтерії та інших факторів можуть повертати НДС, а це ще 20% від вартості.

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Виходить, що вхідна ціна запчастин для СТО значно нижча від роздрібної. Тобто будь-який автосервіс, який продає запчастини за такою самою ціною як і інтернет магазинах, вже буде у плюсі. Проте трапляються випадки коли на СТО запчастини дорожчі. Тут все залежить від апетитів власника бізнесу і встановленої маржі.

Висновки

Головний висновок: довіряй, але перевіряй. Зараз дізнатись ціну будь-якої запчастини в інтернеті дуже просто – це робиться за кілька кліків. Якщо виявиться, що СТО продає запчастини значно дорожче ніж інтернет-магазини, то можливо і сенс купувати запчастини самостійно, навіть враховуючи усі ризики. Проте якщо різниця не надто велика, то не має сенсу навіть розглядати це питання. З огляду на усі ризики можна витратити більше ніж зекономити.