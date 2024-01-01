На СТО со своими запчастями: сколько можно сэкономить

Не секрет, что автосервисы зарабатывают не только на работах по ремонту и техническому обслуживанию, но и на продаже запчастей и расходных материалов. Это нормальная практика с точки зрения бизнеса. При этом у клиентов автосервиса всегда есть возможность приобрести запчасти самостоятельно и обратиться на СТО для их установки.

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Оба подхода работают и какой из них выбрать, зависит от конкретных условий и цели визита на СТО. В большинстве случаев в автосервисах осторожно относятся к клиентам, которые привозят свои запчасти и дело здесь не только в лишении возможности дополнительного заработка для СТО.

Ошибки в подборе

Чтобы правильно подобрать запчасть для автомобиля нужен определенный опыт. И даже при его наличии ошибки иногда возникают. Представим ситуацию, когда мастер разобрал автомобиль, а привезенная клиентом запчасть оказалась неподходящей. В таких случаях автомобиль “зависает” на подъемнике.

Клиенту предлагают варианты: либо самостоятельно ехать менять запчасть (но как ехать, если автомобиль уже разобран) или воспользоваться услугами СТО по продаже запчастей. Если клиент выбирает самостоятельное решение проблемы, это занимает какое-то время. Конечно в счет ремонта включат “простой подъемника” и это будет вполне справедливо.

Обычно при подборе запчастей используют номер кузова. Но это не дает 100% гарантии что запчасть подойдет к конкретному авто

Если ошибку в подборе запчастей допускает СТО, то и решает эту проблему также СТО. Клиент в таком случае теряет только время, что является поводом получить скидку на работы или запчасти. Как правило автосервисы в таких случаях дают скидку на следующий заезд или плановое ТО, чтобы “привязать” таким образом клиента.

Качество запчастей и подделки

Как правило, сотрудники автосервиса лучше разбираются в качестве запчастей, чем рядовой автомобилист. Они знают какие детали лучше покупать, чтобы не было проблем с их установкой и ресурсом. Покупая запчасти самостоятельно можно, в погоне за низкой ценой или по незнанию, приобрести некачественные детали, или подделку.

К сожалению подделки на рынке запчастей не редкость. Рядовой автомобилист не всегда сможет самостоятельно отличить подделку от оригинала

Большинство СТО пользуются услугами крупных и проверенных временем поставщиков запчастей. Такие компании сотрудничают с мировыми брендами и не торгуют подделками. Зато мелкие продавцы запчастей и большинство интернет-магазинов сотрудничают со значительно большим количеством поставщиков, часть из которых может предлагать подделки. Поэтому шанс приобрести подделку самостоятельно значительно больше.

Сроки поставки

Большинство автосервисов имеют налаженные контакты с поставщиками. Деталь привозят на СТО через несколько часов после заказа. Во многих случаях этого времени хватает чтобы разобрать машину, а когда запчасть попадает на сервис ее сразу устанавливают. Все участники процесса заинтересованы в быстром выполнении.

Покупая запчасти самостоятельно (например через интернет магазин) приходится ждать доставку. Это как правило занимает несколько день или два. В некоторых случаях время становится решающим фактором, а иногда можно и подождать. Здесь все индивидуально.

Гарантия на работы и запчасти

Вопрос гарантийных обязательств достаточно чувствительный и на практике работает не всегда. Бывает непросто выяснить – неисправность произошла из-за нехватки запчасти, или из-за ошибки в ее установке. Конечно если запчасти поставлял автосервис, то и решать этот вопрос придется сервису.

Мастера СТО часто повреждают или загрязняют упаковку при ее открытии – даже этот фактор может стать причиной отказа в возврате средств или обмене запчасти

Со своими запчастями ситуация укладывается. Если деталь оказалась бракованной, то все хлопоты ложатся на плечи автомобилиста. От автосервиса нужно получить подтверждение выполненных работ и обратиться к продавцу запчастей с рекламацией. Конечно работы по снятию/установке снова придется оплачивать самостоятельно.

Цена запчастей

Для многих этот пункт является важным, но однозначного ответа на вопрос где дешевле нет. Как правило, автосервис является оптовым покупателем для поставщика запчастей, поэтому для крупных автосервисов скидка на уровне 20-30% розничной цены является нормальной практикой. Кроме того некоторые автосервисы, в зависимости от формы регистрации юрлица, мастерства бухгалтерии и других факторов могут возвращать НДС, а это еще 20% от стоимости.

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Получается, что входная цена запчастей для СТО значительно ниже розничной. То есть любой автосервис, который продает запчасти по такой же цене как и интернет магазинах, уже будет в плюсе. Однако бывают случаи, когда на СТО запчасти дороже. Здесь все зависит от аппетитов владельца бизнеса и установленной маржи.

Выводы

Главный вывод: доверяй, но проверяй. Сейчас узнать цену любой запчасти в интернете очень просто – это делается за несколько кликов. Если окажется, что СТО продает запчасти значительно дороже чем интернет-магазины, то возможно и смысл покупать запчасти самостоятельно, даже учитывая все риски. Однако если разница не слишком большая, то не имеет смысла даже рассматривать этот вопрос. Учитывая все риски можно потратить больше чем сэкономить.