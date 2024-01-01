ZF может свернуть работу многих своих заводов автозапчастей

Автомобильный поставщик также рассматривает возможность не только закрытия многих своих предприятий, но и сокращения рабочих мест. Эту новость со ссылкой на собственные источники озвучил рейтинговый онлайн-портал транспорта и логистики VerkehrsRunschau.de.

По словам председателя генерального совета работников Handelsblatt Ахима Дитриха, у поставщика автокомпонентов ZF уже "есть список заводов, которые следует закрыть как можно быстрее". Совет директоров сейчас сосредотачивается на более чем трети из 35 немецких заводов.

Читайте также ZF создала безмагнитный электродвигатель

Представитель компании заявил во Фридрихсхафене, что все немецкие заводы проверяются на определение их конкурентоспособности, поскольку "есть некоторые локации, которые не дают необходимых результатов и меры по усовершенствованию должны повысить конкурентоспособность". Если это не сработает, последним выходом будет продать локацию или закрыть ее.

Слесарь ZF устанавливает предварительно собранную планетарную передачу. Фото: ZF

В этом году компания уже "сократила чуть более 1000 рабочих мест в Германии и в целом более 1400 во всем мире". Правление объявило, что сократит от 11 000 до 14 000 рабочих мест в ближайшие годы. Это практически каждый четвертый работник.

Читайте также Плюс один: ZF собирается выпускать электрокары

Вся автомобильная промышленность имеет проблемы с переходом на электромобильность, но ZF пострадал особенно сильно. Как известно, электромобили имеют значительно меньшее количество компонентной базы. Из-за поглощения и инвестиций в новые технологии группа задолжала и должна выплачивать более полумиллиарда евро ежегодно.

ZF является одним из крупнейших в мире поставщиков автомобильной продукции с около 169 000 сотрудников на 160 производственных локациях в 30 странах (см. видео внизу). Мажоритарным владельцем группы является фонд Zeppelin из города Фридрихсгафен. В 2023 году объем продаж составил около 46,6 миллиардов евро.