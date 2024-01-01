ZF може згорнути роботу багатьох своїх заводів автозапчастин

Автомобільний постачальник також розглядає можливість не тільки закриття багатьох своїх підприємств, але й скорочення робочих місць. Цю новину з посиланням на власні джерела озвучив рейтинговий онлайн-портал транспорту та логістики VerkehrsRunschau.de.

За словами голови генеральної ради працівників Handelsblatt Ахіма Дітріха, у постачальника автокомпонентів ZF вже "є список заводів, які слід закрити якнайшвидше". Рада директорів нині зосереджується на понад третині з 35 німецьких заводів.

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Представник компанії заявив у Фрідріхсгафені, що всі німецькі заводи перевіряються на визначення їх конкурентоспроможності, оскільки "є деякі локації, які не дають необхідних результатів і заходи з удосконалення мають підвищити конкурентоспроможність". Якщо це не спрацює, останнім виходом буде продати локацію або закрити її.

Слюсар ZF встановлює попередньо зібрану планетарну передачу. Фото: ZF

Цього року компанія вже "скоротила трохи понад 1000 робочих місць у Німеччині та загалом понад 1400 у всьому світі". Правління оголосило, що скоротить від 11 000 до 14 000 робочих місць в найближчі роки. Це практично кожен четвертий працівник.

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Вся автомобільна промисловість має проблеми з переходом на електромобільність, але ZF постраждав особливо сильно. Як відомо, електромобілі мають значно меншу кількість компонентної бази. Через поглинання та інвестиції в нові технології група заборгувала і повинна виплачувати понад півмільярда євро щорічно.

ZF є одним із найбільших у світі постачальників автомобільної продукції з близько 169 000 співробітників по 160 виробничих локаціях у 30 країнах (див. відео внизу). Мажоритарним власником групи є фонд Zeppelin з міста Фрідріхсгафен. У 2023 році обсяг продажів склав близько 46,6 мільярда євро.