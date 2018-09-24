Один з найбільших у світі виробників автокомпонентів, що постачає запчастини на конвеєри усіх марок, схоже, збирається створити власний автомобільний бренд.

Один з найбільших у світі виробників автомобільних деталей – компанія ZF почала масштабні інвестиції у розробку новітніх технологій для автомобілів.

Bloomberg повідомляє, що німецька компанія протягом наступних п'яти років інвестує 14 мільярдів доларів у роботу над автономними та електричними технологіями, витрачаючи приблизно 2,8 мільярди доларів на рік. Це значне зростання інвестицій у цю сферу, порівняно з обсягом фінансування сектору у 2017 році, коли було витрачено 2,57 мільярда доларів.

Також цікаво: Українці будуватимуть автобан під наглядом німців

Таке різке зростання обсягу інвестицій у даний сектор показує, наскільки ґрунтовно компанія готується до майбутнього автомобільної промисловості.

У релізі ZF зазначається, що наразі компанія веде розробку спеціального електричного автофургона, виробництво котрого планує розпочати протягом наступних двох років. Компанія вважає, що зможе скласти конкуренцію у цьому секторі таким визнаним гравцям як Volkswagen Crafter та Ford Transit.

За словами головного виконавчого директора ZF Вольфа-Хеннінга Шейдера, постачальник автомобільних деталей вже веде переговори з кількома клієнтами, потенційними замовниками парків електровантажівок ZF.

Цікаво, що не так давно відомий виробник побутової техніки для дому – компанія Dyson оголосила про свої плани стати виробником електрокарів. У той же бік дивиться і ще один виробник автокомпонентів, компанія Bosch, котра обіцяє наступного року вивести на ринок власні електричні мікроавтобуси.

Також цікаво: Названа кількість електрозаправок в Україні