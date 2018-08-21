Один з провідних постачальників компонентів на конвеєри усіх світових виробників вже давно міг би випустити власний автомобіль, та зважився на це лише зараз.

Німецька компанія Bosch збирається стати самостійним виробником електрокарів і розпочати вирішила з електричних мінівенів.

Довгий час Bosch опиралась тому, аби стати виробником автомобілів, хоча у більшості німецьких машин від 10 до 40 відсотків компонентів вироблені саме “Бош” та дочірніми марками. Тепер же компанія оголосила про свої плани по виходу на ринок електричних комерційних автомобілів малого класу.

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Фото: Концепт Bosch eCity Truck / Bosch

Електрокар Bosch під назвою eCity Truck буде здатний перевозити вантажі вагою від 2 до 7,5 тонн. В умовах міських перевезень вантажівка зможе долати близько 200 км на одному заряді. Інших технічних подробиць про майбутню модель поки що немає, оскільки машина усе ще знаходиться у розробці. Однак представники компанії запевняють, що клієнти залишаться задоволені характеристиками електричного фургона.

За аналізом Bosch, протяжність більшості маршрутів доставки зараз становить до 80 кілометрів, яку легко покривається одним зарядом батареї. При цьому фургон можна буде перезарядити всього за одну ніч, і знову використовувати на наступний день. Компанія обіцяє, що перші комерційні мікроавтобуси на електричній тязі будуть випущені вже в наступному році.

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