Ефективна оборона можлива тільки завдяки швидким маневрам, війська, вантажі, громадяни мають пересуватись впорядковано, з перевірками, але швидко, по можливості уникаючи черг.
"Блок-постів від різних структур створено багато, неузгодженостей багато, багато людей провокує значну кількість інцидентів, деякі з яких призводять до трагічних наслідків з відкриттям стрільби", - написав на своїй сторінці у соцмережі редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов.
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"Також ми сильно гальмуємо рух, створюємо зайві стреси дітям та дорослим, витрачаємо час та ресурси на транспорті, які і без того потребують економії. Людям важко стояти у довгих багатокілометрових чергах, так транспортна система працювати не повинна. Ми себе цим самим дезорганізуємо більше, ніж захищаємо", - пише Юрій Бутусов.
Як приклад впорядкування наводиться рішення штабу оборони Дніпропетровської області який сьогодні ухвалив комплекс рішень по підвищенню якості організації оборони області:
- Підрозділи ТРО ЗСУ повністю відсторонені від функцій контролю та перевірки на блок-постах. Ці добровольчі частини мають займатися виключно бойовою підготовкою та злагодженим, передусім для бою у місті. Вони мають оволодіти навичками піхотної війни, бо їх основний противник - російська армія, вони мають готуватись до бойового застосування.
- На блок-постах стоять тільки поліція або Нацгвардія.
- Для того, щоб спецтранспорт та військовий транспорт уникали заторів, позначається одна резервна полоса.
- Вводиться захищена спецперепустка для структур оборони та спецтранспорту, яких не треба доглядати.
- Кількість блок-постів переглядається, і кожен з них отримує певну спеціалізацію щодо до перевірок певних категорій транспорту, а не усіх поспіль на кожному блоці.
- Ідея зняття дорожніх вказівників себе не виправдовує, бо у великих індустріальних районах з інтенсивним рухом вказівники дозволяють пришвидшити рух транспорту.
- Створена координаційна структура, Ситуаційний центр, в який делеговані представники від усіх силових структур. Він має швидко вирішувати неузгодженості.