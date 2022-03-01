Ефективна оборона можлива тільки завдяки швидким маневрам, війська, вантажі, громадяни мають пересуватись впорядковано, з перевірками, але швидко, по можливості уникаючи черг.

"Блок-постів від різних структур створено багато, неузгодженостей багато, багато людей провокує значну кількість інцидентів, деякі з яких призводять до трагічних наслідків з відкриттям стрільби", - написав на своїй сторінці у соцмережі редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов.

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"Також ми сильно гальмуємо рух, створюємо зайві стреси дітям та дорослим, витрачаємо час та ресурси на транспорті, які і без того потребують економії. Людям важко стояти у довгих багатокілометрових чергах, так транспортна система працювати не повинна. Ми себе цим самим дезорганізуємо більше, ніж захищаємо", - пише Юрій Бутусов.

Як приклад впорядкування наводиться рішення штабу оборони Дніпропетровської області який сьогодні ухвалив комплекс рішень по підвищенню якості організації оборони області: