Эффективная оборона возможна только благодаря быстрым маневрам. Войска, грузы, граждане должны перемещаться упорядоченно, с проверками, но быстро, по возможности избегая очередей.

"Блок-постов от разных структур создано много, неувязок много, много людей провоцирует значительное количество инцидентов, некоторые из которых приводят к трагическим последствиям с открытием стрельбы", – написал на своей странице в соцсети редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов.

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"Также мы сильно тормозим движение, создаем лишние стрессы детям и взрослым, тратим время и ресурсы на транспорте, которые и без того нуждаются в экономии. Людям трудно стоять в длинных многокилометровых очередях, так транспортная система работать не должна. Мы себя этим самым дезорганизуем больше, чем защищаем", – пишет Юрий Бутусов.

Как пример упорядочения приводится решение штаба обороны Днепропетровской области сегодня принял комплекс решений по повышению качества организации обороны области: