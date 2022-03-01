Эффективная оборона возможна только благодаря быстрым маневрам. Войска, грузы, граждане должны перемещаться упорядоченно, с проверками, но быстро, по возможности избегая очередей.
"Блок-постов от разных структур создано много, неувязок много, много людей провоцирует значительное количество инцидентов, некоторые из которых приводят к трагическим последствиям с открытием стрельбы", – написал на своей странице в соцсети редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов.
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"Также мы сильно тормозим движение, создаем лишние стрессы детям и взрослым, тратим время и ресурсы на транспорте, которые и без того нуждаются в экономии. Людям трудно стоять в длинных многокилометровых очередях, так транспортная система работать не должна. Мы себя этим самым дезорганизуем больше, чем защищаем", – пишет Юрий Бутусов.
Как пример упорядочения приводится решение штаба обороны Днепропетровской области сегодня принял комплекс решений по повышению качества организации обороны области:
- Подразделения ТРО ВСУ полностью отстранены от функций контроля и проверки на блок-постах. Эти добровольческие части должны заниматься исключительно боевой подготовкой, прежде всего для боя в городе. Они должны овладеть навыками пехотной войны, потому что их основной противник – российская армия, они должны готовиться к боевому применению.
- На блок-постах стоят только полиция или нацгвардия.
- Для того, чтобы спецтранспорт и военный транспорт избегали пробок, обозначается одна резервная полоса.
- Вводится защищенный спецпропуск для структур обороны и спецтранспорта.
- Количество блок-постов пересматривается, и каждый из них получает определенную специализацию по проверкам определенных категорий транспорта, а не всех подряд на каждом блоке.
- Идея снятия дорожных указателей себя не оправдывает, потому что в крупных индустриальных районах с интенсивным движением указатели позволяют ускорить движение транспорта.
- Создана координационная структура, Ситуационный центр, в который делегированы представители от всех силовых структур. Он должен быстро решать неувязки.