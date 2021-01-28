Електронний європротокол набуває популярності як спосіб оформлення ДТП. У багатьох випадках таке оформлення набагато зручніше за традиційне, пов’язане з викликом поліції.

Показники використання сервісу збільшились в 2,8 рази: в 2019 р. було оформлено 1 620 електронних європротоколів, в 2020 – вже 4 628 шт. В минулому році учасники ДТП отримали можливість оформити електронний європротокол не лише через веб-сторінку МТСБУ, але й за допомогою мобільного застосунку “Мій поліс”, що підвищило доступність та зручність сервісу.

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Ця робота була проведена в рамках проекту підтримки іншуртех стартапів, яку надає інноваційний хаб Бюро. Генеральний директор МСТБУ Владимир Шевченко відзначив важливість системного підходу до діджиталізації галузі ОСЦПВ, зокрема інтеграції електронних сервісів Бюро з державними і приватними технологічними рішеннями. Наприклад, опція перевірки наявності діючого договору ОСЦПВ в 2020 році стала доступною також і в державному мобільному застосунку “Дія”.