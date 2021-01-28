Электронный европротокол приобретает популярность как способ оформления ДТП. Во многих случаях такое оформление гораздо удобнее традиционного, связанного с вызовом полиции.

Показатели использования сервиса увеличились в 2,8 раза: в 2019 г. было оформлено 1 620 электронных европротоколов, в 2020 – уже 4 628 шт. В прошлом году участники ДТП получили возможность оформить электронный европротокол не только через веб-страницу МТСБУ, но и с помощью мобильного приложения “Мой полис”, что повысило доступность и удобство сервиса.

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Эта работа была проведена в рамках проекта поддержки иншуртех стартапов, которую предоставляет инновационный хаб Бюро. Генеральный директор МСТБУ Владимир Шевченко отметил важность системного подхода к диджитализации отрасли ОСАГО, в частности интеграции электронных сервисов Бюро с государственными и частными технологическими решениями. Например, опция проверки наличия действующего договора ОСАГО в 2020 году стала доступной также и в государственном мобильном приложении “Дия”.