Кількість електромобілів в Україні перевершила позначку у 200 тисяч одиниць

Як змінився електропарк України у 2025 році
Станом на кінець жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 203,8 тисячі електромобілів, повідомляє Інститут досліджень авторинку. У цей підрахунок не входять тролейбуси, рейковий транспорт, промислові електрокари та мототехніка — лише автомобілі на електротязі.
Структура парку
Абсолютна більшість електромобілів — це звичайні легкові авто, якими українці користуються щодня.
- 199,6 тис. — легковики,
- 4,2 тис. — вантажівки,
- 9 електробусів.
Найпоширеніший електромобіль в Україні — Tesla. На частку американського бренду припадає 20,2% усього електропарку. На другому місці — Nissan (18%), який довгий час був беззаперечним лідером завдяки Leaf. Третій — Volkswagen (12,4%), який поступово нарощує присутність моделями ID. Разом ці три бренди формують половину всього електропарку країни.
Наймолодший сегмент
Середній вік українського електромобіля — лише 5,7 року. Для порівняння: середній вік авто з ДВЗ в Україні перевищує 15 років. Тож електромобілі — наймолодший і найсучасніший сегмент автопарку.
Кількість електрокарів продовжує зростати щомісяця — і дедалі частіше це не «б/в із-за кордону», а нові авто. Усе більше українців переходять на електротягу, і з урахуванням темпів розвитку зарядної інфраструктури ця динаміка лише прискорюватиметься.