Кількість електромобілів в Україні перевершила позначку у 200 тисяч одиниць

Станом на кінець жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 203,8 тисячі електромобілів, повідомляє Інститут досліджень авторинку. У цей підрахунок не входять тролейбуси, рейковий транспорт, промислові електрокари та мототехніка — лише автомобілі на електротязі.

До речі безмитний імпорт електромобілів: втрати для бюджету чи інвестиція в майбутнє

Структура парку

Абсолютна більшість електромобілів — це звичайні легкові авто, якими українці користуються щодня.

199,6 тис. — легковики,

4,2 тис. — вантажівки,

9 електробусів.

Найпоширеніший електромобіль в Україні — Tesla. На частку американського бренду припадає 20,2% усього електропарку. На другому місці — Nissan (18%), який довгий час був беззаперечним лідером завдяки Leaf. Третій — Volkswagen (12,4%), який поступово нарощує присутність моделями ID. Разом ці три бренди формують половину всього електропарку країни.

Наймолодший сегмент

Середній вік українського електромобіля — лише 5,7 року. Для порівняння: середній вік авто з ДВЗ в Україні перевищує 15 років. Тож електромобілі — наймолодший і найсучасніший сегмент автопарку.



Кількість електрокарів продовжує зростати щомісяця — і дедалі частіше це не «б/в із-за кордону», а нові авто. Усе більше українців переходять на електротягу, і з урахуванням темпів розвитку зарядної інфраструктури ця динаміка лише прискорюватиметься.