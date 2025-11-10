Количество электромобилей в Украине превзошло отметку в 200 тысяч единиц

По состоянию на конец октября 2025 года в Украине зарегистрировано 203,8 тысячи электромобилей, сообщает Институт исследований авторынка. В этот подсчет не входят троллейбусы, рельсовый транспорт, промышленные электрокары и мототехника - только автомобили на электротяге.

Кстати беспошлинный импорт электромобилей: потери для бюджета или инвестиция в будущее

Структура парка

Абсолютное большинство электромобилей - это обычные легковые авто, которыми украинцы пользуются ежедневно.

199,6 тыс. - легковушки,

4,2 тыс. - грузовики,

9 электробусов.

Самый распространенный электромобиль в Украине - Tesla. На долю американского бренда приходится 20,2% всего электропарка. На втором месте - Nissan (18%), который долгое время был безоговорочным лидером благодаря Leaf. Третий - Volkswagen (12,4%), который постепенно наращивает присутствие моделями ID. Вместе эти три бренда формируют половину всего электропарка страны.

Самый молодой сегмент

Средний возраст украинского электромобиля - всего 5,7 лет. Для сравнения: средний возраст авто с ДВС в Украине превышает 15 лет. Поэтому электромобили - самый молодой и самый современный сегмент автопарка.



Количество электрокаров продолжает расти ежемесячно - и все чаще это не "б/у из-за границы", а новые авто. Все больше украинцев переходят на электротягу, и с учетом темпов развития зарядной инфраструктуры эта динамика будет только ускоряться.