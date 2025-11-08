Беспошлинный импорт электромобилей: "потери для бюджета" или инвестиция в независимость

В Украине последние месяцы идет дискуссия об освобождении электромобилей от НДС и пошлины при ввозе. Некоторые "эксперты" заявляют, что это якобы "потерянные доходы для бюджета" и называют разные цифры "потерь", которые не связаны с реальностью.

Если конкретизировать, то государство ничего не заплатило (понесло потери) гражданам за то, чтобы электромобилей было больше. Основатель ECOFACTOR и соучредитель 4City Сергей Вельчев обнародовал собственную позицию по этому поводу на своей странице в Фейсбук.

Кстати сколько сэкономит государство от введения НДС на электромобили

Электромобиль - это не льгота, это стратегия

Развитые страны - от Норвегии до США и Китая - не просто отменяли налоги для электрокаров. Они доплачивали покупателям, строили зарядки, субсидировали заводы. Это не было "для удобства". Это - для энергетической независимости.

В Украине государство не тратило денег на стимулирование рынка. Оно просто убрало барьеры, чтобы не мешать. И это сработало: инфраструктура появилась без бюджетных средств - ее создали обычные владельцы электромобилей, которые сами устанавливали зарядные станции, потому что хотели передвигаться удобно и дешево.

Украинское электричество - свое

Когда мы заряжаем авто, деньги остаются в Украине, а не идут за топливо в страну-агрессора.

Электроэнергию можно производить локально - из солнца, ветра, биомассы, гидро или даже газа.

Когда владелец электромобиля ставит солнечную панель и домашнюю батарею, он:

сам производит энергию,

заряжает авто бесплатно,

перестает платить за топливо.

Это и есть настоящая энергетическая независимость человека, из которой состоит независимое государство.

Также в тему как переход на электромобили меняет Украину

Манипуляция о "деньгах для армии"

Фраза "электромобили забирают деньги у армии" - откровенная манипуляция. Каждый литр бензина или дизеля, который мы покупаем, - это гривна, что через цепочку посредников попадает в РФ.

Когда мы переходим на электротранспорт - мы уменьшаем финансирование врага, а сэкономленные средства оставляем в Украине. И именно они могут работать на оборону.

От свободы водителя - к свободе государства

Уменьшение импорта топлива означает:

меньше денег в российском бюджете,

больше - в украинской экономике,

новые рабочие места в производстве, сервисе, ИТ,

более сильную энергетическую и военную устойчивость.

Также интересно есть ли угроза блэкаута от зарядки электромобилей

Как все началось

Украина сделала первые шаги еще в 2015 году, когда по инициативе министра инфраструктуры Владимира Омеляна создали рабочую группу по электромобильности.

Денег тогда не было, но было решение - отменить пошлину и НДС. Именно это дало толчок отрасли, и уже потом пришли частные инвестиции, зарядные сети, сервисы.

Главное - не сделать шаг назад!

Электромобильность - это не про комфорт и не про моду. Это - про экономическую свободу, энергетическую независимость и обороноспособность страны. Мы или строим будущее, или возвращаемся в зависимость от нефти.