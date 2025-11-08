Беспошлинный импорт электромобилей: "потери для бюджета" или инвестиция в независимость

ФОТО: Фрипик|
Электромобили с собственной инфраструктурой дают полную независимость в энергетике
В Украине последние месяцы идет дискуссия об освобождении электромобилей от НДС и пошлины при ввозе. Некоторые "эксперты" заявляют, что это якобы "потерянные доходы для бюджета" и называют разные цифры "потерь", которые не связаны с реальностью.
Если конкретизировать, то государство ничего не заплатило (понесло потери) гражданам за то, чтобы электромобилей было больше. Основатель ECOFACTOR и соучредитель 4City Сергей Вельчев обнародовал собственную позицию по этому поводу на своей странице в Фейсбук.
Электромобиль - это не льгота, это стратегия
Развитые страны - от Норвегии до США и Китая - не просто отменяли налоги для электрокаров. Они доплачивали покупателям, строили зарядки, субсидировали заводы. Это не было "для удобства". Это - для энергетической независимости.
В Украине государство не тратило денег на стимулирование рынка. Оно просто убрало барьеры, чтобы не мешать. И это сработало: инфраструктура появилась без бюджетных средств - ее создали обычные владельцы электромобилей, которые сами устанавливали зарядные станции, потому что хотели передвигаться удобно и дешево.
Украинское электричество - свое
Когда мы заряжаем авто, деньги остаются в Украине, а не идут за топливо в страну-агрессора.
Электроэнергию можно производить локально - из солнца, ветра, биомассы, гидро или даже газа.
Когда владелец электромобиля ставит солнечную панель и домашнюю батарею, он:
- сам производит энергию,
- заряжает авто бесплатно,
- перестает платить за топливо.
Это и есть настоящая энергетическая независимость человека, из которой состоит независимое государство.
Манипуляция о "деньгах для армии"
Фраза "электромобили забирают деньги у армии" - откровенная манипуляция. Каждый литр бензина или дизеля, который мы покупаем, - это гривна, что через цепочку посредников попадает в РФ.
Когда мы переходим на электротранспорт - мы уменьшаем финансирование врага, а сэкономленные средства оставляем в Украине. И именно они могут работать на оборону.
От свободы водителя - к свободе государства
Уменьшение импорта топлива означает:
- меньше денег в российском бюджете,
- больше - в украинской экономике,
- новые рабочие места в производстве, сервисе, ИТ,
- более сильную энергетическую и военную устойчивость.
Как все началось
Украина сделала первые шаги еще в 2015 году, когда по инициативе министра инфраструктуры Владимира Омеляна создали рабочую группу по электромобильности.
Денег тогда не было, но было решение - отменить пошлину и НДС. Именно это дало толчок отрасли, и уже потом пришли частные инвестиции, зарядные сети, сервисы.
Главное - не сделать шаг назад!
Электромобильность - это не про комфорт и не про моду. Это - про экономическую свободу, энергетическую независимость и обороноспособность страны. Мы или строим будущее, или возвращаемся в зависимость от нефти.