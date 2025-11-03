Электромобили и энергосистема Украины: есть ли угроза блэкаута

Украинскую энергосистему действительно проектировали десятилетия назад - когда основными потребителями были лампочки, телевизор и холодильник. Но даже с учетом нынешнего роста количества электрокаров, нагрузка на сеть остается минимальной. По данным Института исследований авторынка, реальный спрос украинского парка электромобилей на энергию составляет около 524 ГВт-ч в год, то есть лишь 0,6% от общего потребления электроэнергии в стране.

Кстати отмена льгот на электромобили с 2026 года может ударить по энергетической безопасности Украины

Когда и как заряжаются электромобили?

Электромобили не потребляют энергию равномерно - все зависит от способа зарядки. По данным IEA, gridX и Mobility Portal, 70–85% всех зарядных сессий в Европе приходится на домашнюю или офисную "медленную" зарядку с мощностью 2–3 кВт (иногда до 7–9 кВт).

В Украине ситуация похожая: 80–90% зарядок происходит дома, преимущественно ночью, когда действует сниженный тариф. То есть большинство электромобилей заряжаются именно в часы минимальной нагрузки на систему - тогда, когда энергетики даже снижают мощность из-за избытка генерации.

Скоростные зарядки (50–250 кВт) обеспечивают лишь небольшую долю дневных сессий. Каждая такая станция подключена через автоматику, которая не позволяет перегружать линии или подстанции.

Сколько это в процентах

Даже если количество электрокаров в Украине удвоится или утроится - до 600 тысяч авто, общее потребление вырастет лишь до 1,8–1,9% от всего объема электроэнергии. То есть - все еще не критично. Украинская генерация работает по принципу балансировки: если спрос растет, соответственно увеличивается и производство.

Прогноз до 2030 года

При нынешних темпах прироста (+50 тыс. авто ежегодно) к 2030 году в Украине может быть 450–500 тысяч электромобилей. Их потребность в энергии составит примерно 1,35 ТВт-ч в год - около 1,3% от генерации уровня 2023 года.

Основной вызов на перспективу - не производство электроэнергии, а локальная инфраструктура: способность городских подстанций и домовых сетей выдерживать массовую установку зарядных устройств. Это уже частично учитывается в новых строительных нормах и городских энергопланах.

Также интересно Как переход на EV меняет Украину

Мнение эксперта

"На сегодня электромобили не представляют угрозы для энергетической системы Украины, а их развитие предусмотрено стратегическими документами - Национальным планом по ВИЭ и Планом по энергетике и климату, с целью декарбонизации транспорта. В то же время важно заряжать авто ночью или в солнечные дни днем, когда есть избыток энергии, и избегать пиковых часов утром (8:00–11:00) и вечером (17:00–23:00)", - говорит Оксана Зуева, старший эксперт по открытым данным DiXi Group.

Показатель Значение Источник / Примечание Среднее потребление электромобиля летом 16,8 кВт-ч / 100 км Институт исследований авторынка Среднее потребление зимой 21,8 кВт-ч / 100 км Институт исследований авторынка Среднемесячное потребление (лето) 34,7 ГВт-ч Расчет на основе регистраций Среднемесячное потребление (зима) 45,0 ГВт-ч - Годовое потребление всего парка электромобилей ≈524 ГВт-ч ≈0,6% от общего потребления страны Доля ночных домашних зарядок 80–90% IEA, gridX, Mobility Portal Средняя мощность "медленной" зарядки 2–3 кВт (до 7–9 кВт) - Доля быстрых зарядок (50–250 кВт) <20% - Прогноз количества электромобилей до 2030 года 450–500 тыс. При +50 тыс. авто ежегодно Ориентировочная потребность в энергии 2030 года ≈1,35 ТВт-ч/год/год ≈1,3% от генерации 2023 года

Выводы

Существующий парк электромобилей потребляет менее 1% от энергосистемы страны.

Большинство заряжается ночью - когда спрос минимален.

Даже резкий рост количества электрокаров не создаст риска блэкаутов.

Настоящий вызов - развитие инфраструктуры зарядки и модернизация городских сетей.

Так что, электромобили - не угроза, а часть решения: они помогают сбалансировать потребление, стимулируют развитие "зеленой" генерации и уменьшают зависимость от топлива.