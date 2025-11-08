Безмитний імпорт електромобілів: "втрати для бюджету" чи інвестиція в незалежність

В Україні останні місяці точиться дискусія щодо звільнення електромобілів від ПДВ та мита при ввезенні. Деякі «експерти» заявляють, що це нібито «втрачені доходи для бюджету» і називають різні цифри «втрат», які не звʼязані з реальністю.

Якщо конкретизувати, то держава нічого не заплатила (понесла втрати) громадянам за те, щоб електромобілів було більше. Засновник ECOFACTOR та співзасновник 4City Сергій Вельчев оприлюднив власну позицію з цього приводу на своїй сторінці у Фейсбук.

Електромобіль — це не пільга, це стратегія

Розвинені країни — від Норвегії до США та Китаю — не просто скасовували податки для електрокарів. Вони доплачували покупцям, будували зарядки, субсидували заводи. Це не було «для зручності». Це — для енергетичної незалежності.

В Україні держава не витрачала грошей на стимулювання ринку. Вона просто прибрала бар’єри, щоб не заважати. І це спрацювало: інфраструктура з’явилася без бюджетних коштів — її створили звичайні власники електромобілів, які самі встановлювали зарядні станції, бо хотіли пересуватись зручно і дешево.

Українська електрика — своя

Коли ми заряджаємо авто, гроші залишаються в Україні, а не йдуть за пальне в країну-агресора.

Електроенергію можна виробляти локально — з сонця, вітру, біомаси, гідро чи навіть газу.

Коли власник електромобіля ставить сонячну панель і домашню батарею, він:

сам виробляє енергію,

заряджає авто безкоштовно,

перестає платити за паливо.

Це і є справжня енергетична незалежність людини, з якої складається незалежна держава.

Маніпуляція про «гроші для армії»

Фраза «електромобілі забирають гроші у армії» — відверта маніпуляція. Кожен літр бензину чи дизеля, який ми купуємо, — це гривня, що через ланцюжок посередників потрапляє до РФ.

Коли ми переходимо на електротранспорт — ми зменшуємо фінансування ворога, а заощаджені кошти залишаємо в Україні. І саме вони можуть працювати на оборону.

Від свободи водія — до свободи держави

Зменшення імпорту пального означає:

менше грошей у російському бюджеті,

більше — в українській економіці,

нові робочі місця у виробництві, сервісі, ІТ,

сильнішу енергетичну та військову стійкість.

Як все почалося

Україна зробила перші кроки ще у 2015 році, коли за ініціативи міністра інфраструктури Володимира Омеляна створили робочу групу з електромобільності.

Грошей тоді не було, але було рішення — скасувати мито і ПДВ. Саме це дало поштовх галузі, і вже потім прийшли приватні інвестиції, зарядні мережі, сервіси.

Головне — не зробити крок назад!

Електромобільність — це не про комфорт і не про моду. Це — про економічну свободу, енергетичну незалежність і обороноздатність країни. Ми або будуємо майбутнє, або повертаємось у залежність від нафти.