Електромобільна економіка: як перехід на EV змінює Україну

Найпомітніший вплив електромобілізації України на її економіку — це розвиток зарядної інфраструктури. Ще десять років тому в Україні не було жодної станції для електромобілів, а сьогодні діє понад 20 тисяч точок зарядки. Це масштаб, який уже співставний із багатьма країнами ЄС.

І що особливо важливо — встановлено понад 80% усього обладнання українського виробництва. В країні працює понад 20 підприємств, які розробляють і виготовляють зарядні станції, продають їх не лише всередині країни, а й експортують більш ніж у 40 країн світу. Це — тисячі робочих місць, мільярди гривень податків і реальний приклад того, як електромобільність стає індустрією.

Загальна вартість уже встановлених зарядних станцій перевищує 200 млн доларів, або понад 7 мільярдів гривень у перерахунку на український сегмент. І все це — без державних дотацій, лише завдяки бізнесу та діючим податковим пільгам на імпорт електромобілів.

Українські зарядки – для українських водіїв

Сьогодні ринок зарядних послуг охоплює всю країну. Працює понад 30 операторів, які забезпечують безперебійну роботу мереж у всіх областях. До них додаються сотні малих підприємців, які встановили одну-дві станції біля кав’ярні, готелю чи СТО. Для багатьох це стало стабільним джерелом доходу.

Жодного іноземного оператора на цьому ринку немає — тобто всі гроші залишаються в Україні. Це ще один приклад того, як електромобільність може створювати локальну додану вартість.

У різних регіонах реалізуються проєкти великих зарядних хабів з багатомільйонними інвестиціями. Вони плануються з урахуванням прогнозованого зростання парку електрокарів, і будь-яке згортання пільг може заморозити ці плани, призупинити інвестиції та змусити виробників релокуватися за кордон.

Зарядки з накопичувачами енергії — майбутнє енергосистеми

Один із перспективних напрямків — поєднання зарядних станцій із сонячними панелями та накопичувачами енергії. Це не лише зменшує навантаження на енергосистему, а й робить її стійкішою до пікових навантажень.

Технології V2G (Vehicle-to-Grid) дозволяють електромобілям не лише споживати, а й віддавати електроенергію назад у мережу. Таким чином, кожен електрокар може стати маленьким енергетичним буфером, що допомагає балансувати систему.

Нові професії й український сервіс

Швидке зростання кількості електромобілів створило нову галузь обслуговування. Оскільки конструкція EV суттєво відрізняється від звичайних авто, з’явилася потреба у спеціалізованих СТО, які займаються ремонтом електромоторів, інверторів, систем охолодження та батарей.

Сьогодні в Україні працює понад 15 таких компаній, і це знову ж таки — український бізнес із сотнями працівників і мільйонами гривень податків. Деякі з них навіть експортують електромобілі після ремонту. Наприклад, лише у 2024 році з України було експортовано понад 1000 відновлених Tesla — це реальний експорт доданої вартості.

Крім того, університети реагують на запит ринку. У Дніпровській політехніці вже діють спеціальності «Електромобільність» і «Сервіс та обслуговування електромобілів». Підготовка нових кадрів — це ще один фундамент для галузі, яка ростиме десятиліттями.

Від батарей — до нової промисловості

Ще один напрямок, який має потенціал перетворити Україну на гравця глобального рівня — переробка та повторне використання батарей. Сьогодні багато сервісних підприємств вже розбирають акумулятори з електромобілів і використовують їх для створення побутових накопичувачів енергії або для потреб ЗСУ на фронті. Але у перспективі це може стати окремою галуззю з мільярдними оборотами.

В Україні є запаси літію та графіту, тож розвиток внутрішнього циклу — від переробки до виробництва нових акумуляторів — може дати поштовх для формування нової “батарейної” промисловості.

Уже сьогодні в 190 тисячах електромобілів, які їздять українськими дорогами, міститься до 100 тисяч тонн цінної сировини. Цього достатньо, щоб запустити перші заводи з переробки батарей і створити сотні нових робочих місць.

Інвестиції, Євроінтеграція і “зелений” бренд України

Електромобільна галузь створює не лише внутрішню економічну цінність, а й приваблює іноземних інвесторів.

Україна має всі передумови стати виробничим майданчиком для електромобілів або компонентів — від зарядних станцій до батарей. І це стане можливим лише тоді, коли внутрішній ринок буде стабільно зростати.

Крім того, розвиток електромобільності ідеально відповідає стратегії ЄС, який планує повністю відмовитися від авто з ДВЗ до 2035 року. Тобто, продовження пільг для EV — це не просто економічна, а й євроінтеграційна стратегія, що синхронізує Україну з кліматичною політикою Європи.

Підсумок

Електромобілі — це не лише транспорт майбутнього, а й інструмент економічної трансформації України.

Завдяки пільгам і приватним інвестиціям уже створено цілу екосистему: виробництво зарядних станцій, національні мережі операторів, спеціалізований сервіс, нові навчальні програми, а також потенційну батарейну промисловість.

Кожен новий електромобіль на українських дорогах — це не лише менше викидів, а й нове робоче місце, нова технологія і крок до енергетичної незалежності країни.