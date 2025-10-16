Чи можуть електромобілі стати однією з причин блекауту в Україні

Українську енергосистему проектували десятиліття тому — коли основними споживачами були лампочки, телевізор і холодильник. Тепер у кожній квартирі десятки приладів, а подекуди ще й електромобіль, який споживає як усі електроприлади разом узяті.

Але всі ці розмови без цифр мало що варті. Тому фахівці Інституту досліджень авторинку спільно з аналітичним центром DiXi Group вирішили дослідити питання ґрунтовно: чи вистачить електрики всім попри електромобілі, і чи є межа, за якої наступний автомобіль у парку може спричинити перевантаження системи.

Парк електромобілів в Україні

Станом на жовтень 2025 року в Україні зареєстровано 193,5 тис. електричних транспортних засобів, з яких 98% — легкові електромобілі, а решта — комерційні моделі групи LCV.

До десятки наймасовіших моделей входять автомобілі, які охоплюють понад половину (57%) всього парку. Аналіз їхньої структури за віком і типом дозволив визначити середнє споживання електроенергії: 16,8 кВт·год на 100 км влітку та 21,8 кВт·год взимку.

Найпопулярніша модель в Україні, Nissan Leaf першої генерації, у середньому проїжджає 11 400 км на рік. Власники Volkswagen e-Golf — близько 13 500 км, а Tesla — на рівні авто з ДВЗ: 17 000 км на рік.

Зваживши ці показники пропорційно до частки кожної моделі (враховано весь парк моделей), отримуємо середній пробіг 12 800 км на рік для типового українського BEV.

Енергоспоживання електромобілів

Маючи пробіг і середнє споживання, можна визначити добову, місячну й річну потребу парку в електроенергії:

Середньодобове споживання:

літній період — 1 141 МВт·год

зимовий період — 1 480 МВт·год

Середньомісячне споживання:

літній період — 34,7 ГВт·год

зимовий період — 45,0 ГВт·год

Отже, річна потреба з урахуванням сезонності складає 468 ГВт·год. Однак ця величина показує споживання у форматі «від батареї до коліс плюс бортове обладнання», але не враховує супутні витрати, які неодмінно присутні. Це ККД інверторів та зарядних пристроїв, робота систем охолодження та підігріву батареї, де втрачається в середньому 10-15% енергії. Застосувавши усереднений коефіцієнт у 12%, ми отримуємо, що реальний попит українського парку електромобілів на енергію з мережі становить близько 524 ГВт·год на рік. Саме це число відображає їхній повний вплив на енергосистему.

Для порівняння це приблизно дорівнює обсягу сумарного електроспоживання всією Україною впродовж 1...1,5 зимового дня, або близько 1,5...2 літніх днів.

Українська генерація: чи вистачить «світла»?

За даними порталу Energy Map, виробництво та споживання електроенергії в Україні змінювалось через війну, руйнування інфраструктури та окупацію частини потужностей.

Наведемо кілька показників:

2020 р. — вироблено 148,9 ТВт·год, спожито 116,2 ТВт·год

2021 р. — вироблено 156,6 ТВт·год, спожито 125,7 ТВт·год

2022 р. — вироблено 113,5 ТВт·год, спожито 86,0 ТВт·год

2023 р. — вироблено 105,8 ТВт·год, спожито 83,2 ТВт·год

Порівняно з цими масштабами, річне споживання всіма електромобілями (524 ГВт·год) становить лише 0,63% від спожитої у 2023 році (це найсвіжіші наявні дані) електроенергії.

Для порівняння: побутовий сектор країни споживав у найближчі роки близько 30 ТВт·год на рік, промисловість — понад 50 ТВт·год. Тобто всі електромобілі разом споживають близько 1,75% від побутового споживання країни.

Коли і як вони заряджаються

Електромобіль не споживає енергію рівномірно — усе залежить від часу заряджання.

За даними IEA, gridX та Mobility Portal, 70...85% усіх зарядних сесій у Європі припадає на домашнє або офісне «повільне» заряджання з потужністю 2...3 кВт (рідше — до 7...9 кВт).

В Україні ситуація схожа: 80...90% зарядок відбувається вдома, здебільшого вночі, що стимулюється зниженим нічним тарифом.

Отже, близько 80% електромобілів споживають електроенергію малими порціями, у години мінімального навантаження на систему. У цей час енергетики навіть знижують потужність через надлишок генерації.

Швидкісні зарядні станції з потужністю 50...250 кВт дають лише меншу частку денних зарядок, і кожна з них підключена до мережі через захисну автоматику, що виключає перевантаження локальних ліній чи підстанцій.

Висновки

Наявний парк електромобілів, споживаючи близько 0,6% від загального споживання електроенергії, не здатен створити загрози для енергосистеми. Навіть подвоєння чи потроєння кількості до 0,6 млн авто підніме споживання до рівня близько 1,9%, що також не є критичним.

Варто пам’ятати, що генерація в Україні працює за принципом балансування під навантаження: якщо попит зростає, збільшується й виробництво. Ключове — щоб генераційні потужності не зазнавали руйнувань від війни.

Прогноз і майбутнє

Якщо темпи зростання електромобільного парку збережуться на рівні +50 тис. авто щороку, до 2030 року в Україні буде близько 450–500 тис. електромобілів. Їхня потреба в енергії становитиме близько 1,35 ТВт·год на рік — близько 1,3 відсотка від генерації рівня 2023 року.

Головним викликом стане не стільки виробництво електроенергії, скільки локальна інфраструктура — здатність підстанцій, внутрішніх мереж і житлових будинків витримувати масову установку зарядних пристроїв. Це питання вже частково враховується у нових будівельних нормах і міських енергопланах.

Думка експерта

«На сьогодні електромобілі не становлять загрози для енергетичної системи України, а подальший розвиток такого автопарку передбачений стратегічними документами, такими як Національний план з ВДЕ та Національний план з енергетики та клімату, з метою декарбонізації транспорту. Водночас відповідальне споживання електроенергії залишається важливим, особливо у воєнний час. Радимо заряджати авто вночі, коли навантаження на систему менше, або у сонячні дні вдень, коли генерується надлишок енергії СЕС. Уникайте пікових годин споживання зранку (з 8:00 до 11:00) та ввечері (з 17:00 до 23:00), а також дослухайтеся до порад "Укренерго", яка регулярно повідомляє, коли краще користуватися потужними приладами, а коли варто утриматися», — говорить Оксана Зуєва, старша експертка з відкритих даних DiXi Group.