Стало відомо, де краще будувати зарядки для електромобілів

За повідомленням згаданого відомства, "розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства енергетики України". Йдеться про зміцнення енергетичної безпеки та зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв.

За стандартами Європарламенту

Інтерактивну карту сприятливих місць для розташування зарядних станцій для електромобілів Міненергетики створювало з врахування вимог Регламенту (ЄС) 2023/1804 Європейського Парламенту та Ради від 13 вересня 2023 року щодо розгортання інфраструктури альтернативних видів палива та скасування Директиви 2014/94/ЄС.

Читайте також Зарядки для електромобілів мають стояти через кожні 60 кілометрів

Ця розробка має оптимізувати розвиток мережі електрозарядної інфраструктури, зокрема на міжнародних автомобільних дорогах, де відсутні зарядні станції на ділянках протяжністю 40 км і більше.

Місця перспективного будівництва визначено

В Міненерго заявили, що карта створена у співпраці з операторами системи розподілу та експертами з електромобільності й включає дані про найбільш сприятливі місця, включаючи доступну потужність, для розгортання нових електрозарядних комплексів або встановлення нових зарядних станцій.

Ось так виглядає інтерактивна карта Міненерго. Тимчасово окуповані території не розроблялись. Скриншот: Авто24

Це дозволить не лише забезпечити комфорт та безпеку водіїв електромобілів, а й стимулювати розвиток інфраструктури зарядних пунктів, сприяючи переходу України на більш екологічний транспорт.

Карта доступна за цим посиланням.