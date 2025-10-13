Стало известно, где лучше строить зарядки для электромобилей

По сообщению упомянутого ведомства, "развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей является одним из приоритетных направлений работы Министерства энергетики Украины". Речь идет об укреплении энергетической безопасности и уменьшении зависимости от импортируемых энергоносителей.

По стандартам Европарламента

Интерактивную карту благоприятных мест для расположения зарядных станций для электромобилей Минэнергетики создавало с учетом требований Регламента (ЕС) 2023/1804 Европейского Парламента и Совета от 13 сентября 2023 года по развертыванию инфраструктуры альтернативных видов топлива и отмены Директивы 2014/94/ЕС.

Эта разработка должна оптимизировать развитие сети электрозарядной инфраструктуры, в частности на международных автомобильных дорогах, где отсутствуют зарядные станции на участках протяженностью 40 км и более.

Места перспективного строительства определены

В Минэнерго заявили, что карта создана в сотрудничестве с операторами системы распределения и экспертами по электромобильности и включает данные о наиболее благоприятных местах, включая доступную мощность, для развертывания новых электрозарядных комплексов или установки новых зарядных станций.

Вот так выглядит интерактивная карта Минэнерго. Временно оккупированные территории не разрабатывались. Скриншот: Авто24

Это позволит не только обеспечить комфорт и безопасность водителей электромобилей, но и стимулировать развитие инфраструктуры зарядных пунктов, способствуя переходу Украины на более экологичный транспорт.

Карта доступна по этой ссылке.