Зарядки для электромобилей должны стоять через каждые 60 километров

Украинский парк электромобилей растет постоянно и это требует соответствующей инфраструктуры по всей сети дорог. Только в течение с 2021 по 2025 годы в страну завезли более 196 тысяч электрокаров. И этот показатель был бы еще больше при условии достаточного количества зарядных станций хотя бы на главных автомагистралях.

По словам заместителя министра упомянутого ведомства Сергея Деркача, люди готовы выбирать современный, экономный и экологический транспорт. Однако они задумываются над вопросом: "А где я буду его заряжать?".

Специалисты министерства уже проводят детальное исследование рынка. Нужно четко понимать, сколько станций есть сейчас, где они расположены и чего не хватает.

"Европейский Союз определил электромобильность как ключевой приоритет. По Регламенту (EU) 2023/1804 вдоль основных коридоров TEN-T станции должны быть каждые 60 км, с мощностью не менее 400 кВт. Это – стандарт, к которому мы тоже должны стремиться, если говорим о настоящей интеграции с ЕС", – подчеркнул Сергей Деркач.

Почему это важно:

электротяга меньше вредных выбросов и шума в городах;

развитие зарядной сети - новые рабочие места в производстве, монтаже, ИТ;

для бизнеса электромобили удешевляют логистику, особенно на прогнозируемых городских маршрутах;

для граждан – это конец страха, что "негде зарядить".

Чтобы иметь основательные выводы в потребностях, Минразвития запускает масштабный опрос владельцев электротранспорта. Такое мероприятие важно как водителям частного электротранспорта, так и хозяйствам всех форм собственности.

Опрос поможет:

оценить текущее состояние рынка зарядной инфраструктуры;

определить ключевые потребности пользователей;

сформировать стратегии развития с учетом мнения тех, кто уже пользуется электротранспортом.

Приобщиться можно до 15 октября 2025 года по ссылке вот здесь.

Здесь стоит осознать, что речь идет не о далеком будущем, а уже о настоящем, поскольку такие решения определят, станет ли Украина частью европейского транспортного пространства и сможем ли мы сделать наши города чище, а транспорт – современным и доступным.