Зарядные станции для электромобилей загрязняют атмосферу: исследование

Выхлопных газов у электромобилей нет, но углеродный след от их производства и зарядки в процессе эксплуатации остался. Именно на одной из таких угроз делают акцент ученые Калифорнийского университета, на которых ссылается Bloomberg.

Калифорнийские ученые исследовали 50 станций быстрой зарядки в Лос-Анджелесе, в том числе и от Tesla.

Читайте также В США открывается электрозарядка для грузовиков на 40 постов по 400 кВт мощности каждая

Станции быстрой зарядки становятся новым злом

Практически на всех проверенных станциях быстрой зарядки концентрация мелких твердых частиц PM2.5 (диаметром от 0,1 до 2,5 микрометра) составляла в среднем 15,2 мкг/м³. Это выше, чем на классических заправках, и значительно превышает стандартные уровни городских парков.

Половина из проверенных локаций быстрой зарядки имела превышенные стандарты Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха (ВОЗ), согласно которым организация рекомендует среднегодовой показатель не превышать 5 мкг/м³, а среднесуточный – 15 мкг/м³.

Причина лежала на поверхности. Исследователи сразу обратили внимание на системы охлаждения зарядных устройств. Большие вентиляторы используются в силовых шкафах быстрых зарядных устройств постоянного тока для охлаждения оборудования. Точно известно, что устройства не образуют пыль, но они ее начинают поднимать. И тут начинаются проблемы.

​

Операторы зарядных станций США поняли: экологи за скоростные зарядки вот-вот возьмутся. Фото: сайт evb.com

Обычно вентиляторы втягивают воздух близко к земле. Это – классическая технология. Сначала с поверхности поднимается пыль, мелкие частицы из остатков шин или тормозных колодок. Это своего рода комнатный вентилятор, что созданным лопастями вихрем поднимает пыль с пола и мебели.

Затем эти вихри кружатся в зоне колонок быстрой зарядки и электромобилей, где водители так любят ожидать финишного результата наполнения батареи. Сразу совет – лучше идите подальше от того невидимого вихря, потому что наглотаетесь нехорошего.

Читайте также Деревья станут зарядными станциями для электромобилей: фото

Операторы скоростных зарядных устройств после выводов ученых начали принимать меры. Американская сеть ChargePoint уже частично вносит изменения, регулируя высоту впуска воздуха, чтобы ограничить попадание пыли и воды, а также планирует установить фильтры.

Проблема есть, но давайте без паники

Эксперты уверяют, что паниковать не стоит. Действительно, разница в уровне запыленности между станциями и окружающей средой есть, но она не столь велика по сравнению с вихрем от проезжающего автомобиля, трамвая, троллейбуса или сильного ветра.

Министерство энергетики США зафиксировало восстановление установки скоростных зарядных устройств во втором квартале 2025 года. Инфографика: Bloomberg

Само присутствие зарядного устройства не создает загрязнения, а может лишь временно его усилить. Конечно, не стоит считать скоростные зарядные станции новым источником смога. Однако стоит обратить внимание на их мощные вентиляторы охлаждения, что локально повышают уровень пыли в воздухе.

Читайте также Новые дорожные знаки в Великобритании "списаны" с украинских

Авторы исследования отмечают, что компании, занимающиеся зарядкой электромобилей, могут устанавливать фильтрацию в зарядные шкафы для уменьшения загрязнения. Они также могут избегать размещения зарядных устройств вблизи таких мест, как школы и жилые районы. Вот это предостережение относительно школ и жилых зон настораживает – такие выводы имеют серьезное основание.