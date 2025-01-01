Новые дорожные знаки в Великобритании "списаны" с украинских

Новые знаки укажут локацию более 300 зарядных центров по всей стране. Это будут скоростные зарядные устройства мощностью более 50 кВт, сообщает RegitCars . Такие системы способны наполнить аккумулятор современного электромобиля с 10 до 80 процентов примерно за 30 минут.

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Подавляющее большинство таких станций зарядки расположено вдоль автомагистралей, главных дорог или рядом с ними. И их количество неуклонно растет.

Зарядные станции получили собственную маркировку

Новые дорожные знаки могут указывать как на специализированные электрические зарядки, так и комбинированные, то есть как для электрических автомобилей, так и машин с двигателями внутреннего сгорания.

Обычно эти станции будут иметь традиционный для такого сервиса набор услуг заведений торговли и питания – кофе, пирожные, другие напитки или блюда из меню быстрого питания и тому подобное.

Для британцев эти знаки новые, а для водителей европейских стран, в т.ч. Украины, – привычные. Коллаж: Авто24

Знаки прямоугольной формы вертикальной конфигурации имеют синий фон и белый символ стилизованной колонки автозарядной станции и электрической вилки с проводом, что символизирует зарядку.

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В некоторых странах на знаках с символом зарядной колонки изображен штрих молнии, но в Британии от этого отказались. Причина – молния в символе зарядной колонки ассоциируется с фашизмом. Британцы по этому поводу очень насторожены еще со времен Второй мировой войны и поэтому тот штрих в изображениях знаков изъяли и стараются избегать.

Британцы ассоциируют символы молнии с фашистской атрибутикой, со знаков этот штрих убрали. Коллаж: Авто24

В дополнении можно найти таблички со стрелкой для показа в направлении размещения зарядной станции или комбинированной АЗС. Также будут знаки с цифрами прямо под нанесенным символом. Ими обозначат расстояние в метрах/милях до места зарядки.

Эти знаки не входят в официальный перечень, но владельцы станций подзарядки их используют. Коллаж: Авто24

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Домашняя зарядка дешевле

Новые знаки призваны лучше информировать водителей о расположении пунктов зарядки. Сейчас их более 300, но количество постоянно растет.

В Европе очень распространена практика объединения АЗС с выделенной зоной мест для зарядки электромобилей. Великобритания не исключение. Фото: сайт thisismoney.co.uk

Сравнительные цены на зарядку/заправку авто в Британии:

зарядка дома стоит около 6,1 пенса (29,4 грн) за милю;

пользование медленной общественной зарядной станцией стоит 11,3 пенса (54,46 грн) за милю;

пользование быстрой общественной зарядной станцией стоит до 19,6 пенса (94,46 грн) за милю;

управление бензиновым автомобилем стоит около 11,6 пенса (55,91 грн) за милю, исходя из средних цен на топливо в мае.

Британское правительство хочет помочь большему количеству людей перейти на электромобили, прежде чем запрет на новые бензиновые и дизельные автомобили вступит в силу в 2030 году.

Большинство за внедрение новых знаков

Уже подсчитано, что владелец домашней зарядки за год именно на разнице тарифов на общественных зарядных станциях и домашней розетке может сэкономить до 1500 фунтов стерлингов (84 300 грн) в год, перейдя с бензинового или дизельного топлива на электромобиль и заряжая его дома.

Несмотря на эту разницу, общественных станций будет больше, новые дорожные знаки призваны лучше информировать британцев об их локации.

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Президент Автомобильной ассоциации (АА) Эдмунд Кинг одобрил новую маркировку, заявив, что зарядных станций уже много, но они "часто закрыты, не на виду". Генеральный директор InstaVolt Делвин Лейн назвал внедрение новых знаков электрической зарядки машиной "решающим шагом" в создании более видимой и доступной сети зарядных станций в Великобритании.

В Европе они уже давно

Введенные в дорожный оборот знаки будут новыми только для английских водителей, поскольку многие страны Европы уже давно подобное ввели.

Скажем, в Польше они закреплены в ПДД под номерами D-23c и D-23b. Первый сообщает о наличии самой зарядной станции как отдельного объекта, а второй – о том, что на автозаправочной станции (АЗС) существует возможность подзарядить аккумулятор электромобиля.

Нижняя часть польских знаков зарезервирована на дополнительную сервисную информацию – расстояние до зарядной станции или стрелку. Коллаж: Авто24

Кстати, отметка EV на символе или под ним указывает, что стоянка в таких местах разрешена только на время зарядки аккумулятора.

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Знаки зарядной станции есть и в Украине. Они имеют такую же форму прямоугольника и уже знакомый символ. Правда, он на украинских знаках зеленый, графическое изображение символов сохранено.

В Европе украинская палитра официальных знаков сервиса электрозарядки, вероятно, самая совершенная из-за четкого и конкретного определения всех типов станций. Коллаж: Авто24

В ПДД основной знак идет под номером 6.7.3 и называется "Электрозарядные станции". Здесь те же требования к размещению, расстояния, что и к другим знакам сервисной группы.

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На европейском континенте еще не ввели категорию знаков, указывающих на пункты замены аккумуляторных батарей для скутеров, мопедов и мотоциклов. Такие знаки распространены в Китае, Тайване, других странах Юго-Восточной Азии.

Там знак зарядной станции такой же прямоугольной вертикальной формы с синим фоном, символом зеленой зарядной колонки с аббревиатурой EV и штрихом молнии дополнительно разделили на два специальных знака: "Станция зарядки автомобилей" и "Станция зарядки мотоциклов". Но это еще не все.

В Европе этих знаков еще нет, они есть только в Азии. Коллаж: Авто24