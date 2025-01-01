Нові дорожні знаки у Великобританії "списані" з українських

Нові знаки вкажуть локацію понад 300 зарядних центрів по всій країні. Це будуть швидкісні зарядні пристрої потужністю понад 50 кВт, повідомляє RegitCars . Такі системи спроможні наповнити акумулятор сучасного електромобіля з 10 до 80 відсотків приблизно за 30 хвилин.

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Переважна більшість таких станцій зарядки розташована вздовж автомагістралей, головних доріг або поряд з ними. І їх кількість невпинно зростає.

Зарядні станції отримали власне маркування

Нові дорожні знаки можуть вказувати як на спеціалізовані електричні зарядки, так і комбіновані, тобто як для електричних автомобілів, так і машин з двигунами внутрішнього згорання.

Зазвичай ці станції матимуть традиційний для такого сервісу набір послуг закладів торгівлі та харчування – кава, тістечка, інші напої чи страви з меню швидкого харчування тощо.

Для британців ці знаки нові, а для водіїв європейських країн, у т.ч. України, – звичні. Колаж: Авто24

Знаки прямокутної форми вертикальної конфігурації мають синій фон та білий символ стилізованої колонки автозарядної станції й електричної вилки з дротом, що символізує зарядку.

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У деяких країнах на знаках із символом зарядної колонки зображено штрих блискавки, але в Британії від цього відмовилися. Причина – блискавка в символі зарядної колонки асоціюється з фашизмом. Британці щодо цього дуже насторожені ще з часів Другої світової війни й через це той штрих у зображеннях знаків вилучили й намагаються уникати.

Британці асоціюють символи блискавки з фашистською атрибутикою, зі знаків той штрих прибрали. Колаж: Авто24

У доповненні можна знайти таблички зі стрілкою для показу в напрямку розміщення зарядної станції чи комбінованої АЗС. Також будуть знаки з цифрами прямо під нанесеним символом. Ними позначать відстань в метрах/милях до місця зарядки.

Ці знаки не входять до офіційного переліку, але власники станцій заряджання їх використовують. Колаж: Авто24

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Домашня зарядка дешевша

Нові знаки покликані краще інформувати водіїв про розташування пунктів зарядки. Наразі їх понад 300, але кількість постійно зростає.

В Європі дуже поширена практика об'єднання АЗС із виділеною зоною місць для зарядки електромобілів. Велика Британія не виняток. Фото: сайт thisismoney.co.uk

Порівняльні ціни на зарядку/заправку авто в Британії:

зарядка вдома коштує близько 6,1 пенса (29,4 грн) за милю;

користування повільною громадською зарядною станцією коштує 11,3 пенса (54,46 грн) за мило;

користування швидкою громадською зарядною станцією коштує до 19,6 пенса (94,46 грн) за міль;

керування бензиновим автомобілем коштує близько 11,6 пенса (55,91 грн) за милю, виходячи з середніх цін на пальне у травні.

Британський уряд хоче допомогти більшій кількості людей перейти на електромобілі, перш ніж заборона на нові бензинові та дизельні автомобілі набуде чинності у 2030 році.

Більшість за впровадження нових знаків

Вже підраховано, що власник домашньої зарядки за рік саме на різниці тарифів на громадських зарядних станціях та домашній розетці може заощадити до 1500 фунтів стерлінгів (84 300 грн) на рік, перейшовши з бензинового або дизельного пального на електромобіль та заряджаючи його вдома.

Попри цю різницю, громадських станцій буде більше, нові дорожні знаки покликані краще інформувати британців про їх локацію.

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Президент Автомобільної асоціації (АА) Едмунд Кінг схвалив нове маркування, заявивши, що зарядних станцій вже багато, але вони "часто закриті, не на видноті". Генеральний директор InstaVolt Делвін Лейн назвав впровадження нових знаків електричної зарядки машиною "вирішальним кроком" у створенні більш видимої та доступної мережі зарядних станцій у Великій Британії.

В Європі вони вже давно

Введені в дорожній обіг знаки будуть новими лише для англійських водіїв, оскільки багато країн Європи вже давно подібне запровадили.

Скажімо, у Польщі вони закріплені в ПДР під номерами D-23c та D-23b. Перший повідомляє про наявність самої зарядної станції як окремого об’єкта, а другий – про те, що на автозаправній станції (АЗС) існує можливість підзарядити акумулятор електромобіля.

Нижня частина польських знаків зарезервована на додаткову сервісну інформацію – відстань до зарядної станції чи стрілку. Колаж: Авто24

До речі, позначка EV на символі чи під ним вказує, що стоянка в таких місцях дозволена тільки на час заряджання акумулятора.

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Знаки зарядної станції є і в Україні. Вони мають таку ж форму прямокутника та вже знайомий символ. Щоправда, він на українських знаках зелений, графічне зображення символів збережено.

У Європі українська палітра офіційних знаків сервісу електрозарядки, ймовірно, найдосконаліша через чітке та конкретне визначення всіх типів станцій. Колаж: Авто24

У ПДР основний знак йде під номером 6.7.3 й називається "Електрозарядні станції". Тут ті самі вимоги до розміщення, відстані, що й до інших знаків сервісної групи.

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На європейському континенті ще не ввели категорію знаків, що вказують на пункти заміни акумуляторних батарей для скутерів, мопедів та мотоциклів. Такі знаки поширені в Китаї, Тайвані, інших країнах Південно-Східної Азії.

Там знак зарядної станції такої ж прямокутної вертикальної форми з синім фоном, символом зеленої зарядної колонки з абревіатурою EV та штрихом блискавки додатково поділили на два спеціальні знаки: "Станція зарядки автомобілів" та "Станція зарядки мотоциклів". Але це ще не все.

В Європі цих знаків ще немає, вони є лише в Азії. Колаж: Авто24