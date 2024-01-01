Які моделі DAF будуть економити транспортникам кошти

В ході виставкових заходів DAF показав автоперевізникам весь асортимент автомобілів з акумуляторним живленням.

В ньому представлено техніку для міських, регіональних і міжміських перевезень, що підтримуються першокласними зарядними станціями та системами накопичення енергії.

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Нинішнє покоління електромобілів XB, XD і XF з нульовим рівнем викидів для місцевих рейсів та маршрутів з великим плечем перевезень, включаючи міжнародні, має запас ходу без викидів до 500 кілометрів. Нові літій-залізо-фосфатні накопичувачі LFP не лише мають велику ємність, але й не містять кобальту, що вже приваблює шанувальників електротранспорту.

DAF нового покоління відчутно сприяють меншим викидам. Машини отримали досконалішу аеродинаміку, високоефективні силові агрегати та низку передових систем допомоги водієві, що покращує ефективність на 10%.

Додаткова економія на 3% тепер також може бути досягнута завдяки удосконаленню трансмісії та аеродинаміки. Версії 4x2 і 6x2 вже перейшли на систему камер DAF Digital Vision, що також вплинуло на ефективність.

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Результат не забарився: навіть в класичному діапазоні вантажівок, завдячуючи відмінній паливній ефективності та низькому рівню викидів CO₂: кілька моделей вантажівок DAF нового покоління вже відповідають стандартам 3 класу оплати за проїзд, що призвде до економії податків у тисячі євро на рік на дорогах Німеччини.

Президент DAF Trucks Харальд Зайдель переконаний, що вони на правильному шляху:

"Завдяки ряду інновацій нове покоління моделей DAF XD, XF, XG і XG⁺ встановлює нові стандарти ефективності, безпеки та комфорту водія. Ми також пропонуємо повний асортимент електромобілів з акумуляторним живленням із запасом ходу до 500 кілометрів. Продовжуємо досліджувати та розробляти альтернативні екологічні транспортні технології. Наша присутність на IAA Transportation 2024 показує, що DAF готовий до майбутнього".

DAF XB Electric

Ця модель гарно вписується в міський ландшафт, але при потребі акумуляторний XB впорається із логістикою на регіональних маршрутах. На додаток до 16- та 19-тонних версій також доступна 12-тонна версія з 17,5-дюймовими колесами. Колісна база починається від 4,2 метра.

Силового потенціалу батареї вистачає на пробіг 350 кілометрів, чого достатньо для вимог транспортних компаній у міських перевезеннях. Електродвигун XB Electric забезпечує номінальну потужність 120 або 190 кВт і номінальний крутний момент 950 або 1850 Нм (пікова потужність 2600 або 3500 Нм), Щоправда, тут все залежить від специфікації кузова на шасі.

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DAF використовує високоенергетичні батареї LFP з загальним вмістом енергії від 141 до 282 кВт-год. тут є карт-бланш у вигляді "комбінованої системи зарядки". Це дозволяє заряджати вантажівку через звичайну електромережу та ідеально підходить для повернення вантажівки на базу в кінці дня.

Швидке заряджання акумуляторів (650 В постійного струму, 150 кВт) від 20% до 80% займає лише від 40 до 70 хвилин, залежно від специфікації.



DAF XD Electric

Виробник позиціює цю модель для регіональної та міської логістики. Таке поєднання обумовлено кількома модифікаціями. В каталозі їх шість з різним діапазоном потужності двигуна та силового потенціалу батареї.

Потужність електромоторів коливається від 230 до 480 к.с. з крутним моментом від 930 до 1370 Нм. Щодо продуктивності акумуляторів, то тут діапазон охоплює від 210 до 525 кВт-год та 420 або 525 кВт-год.

Звісно, пробіг буде різним. Розрахунковий діапазон в максимумі становить 590 км, але це умовна округлена цифра, оскільки все залежить від кліматичної зони експлуатації, враховуючи рельєф, опади, температури.

Більш точні розрахунки щодо цього дадуть в регіональних дилерських центрах, оскільки окрім перерахованого вище є й інші критерії визначення. І це не лише міський чи магістральний режим експлуатації, але й корисне навантаження, його співвідношення до маси транспортного засобу, клас паливної ефективності шин тощо.

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XD Electric можна швидко заряджати потужністю до 325 кВт: 3-струнний акумулятор набирає від 0 до 80% місткості за +/- 45 хвилин. Навіть найбільшу батарею можна зарядити від порожнього до 100% менш ніж за 2 години.

Також доступний бортовий зарядний пристрій для зарядки змінним струмом до 22 кВт. Це забезпечує максимальну гнучкість для керування транспортним засобом навіть у віддалених районах.

DAF XF Electric

У цій серії електротягових машин виробник обіцяє запас ходу майже 500 кілометрів на одному заряді. Тут пропонується три модифікації з потужністю 370, 420 та 480 к.с. з крутним моментом до 1370 Нм для всіх версій.

Щодо силового потенціалу батарей, то в найменшої моделі акумулятор має 315 кВт-год, в середньої та найбільшої він однаковий – 420 або до 525 кВт-год за вибором та потребою.

У цьому комплекті пропонуються мобільні зарядні пристрої з рівнями потужності від 24 кВт до 40 кВт для максимальної гнучкості. Стаціонарні зарядні станції доступні з рівнями потужності від 20 кВт до 360 кВт. Останні здатні заряджати вантажівки на повну номінальну потужність менш ніж за дві години.