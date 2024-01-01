Найкрасивішою вантажівкою Швеції вперше визнали нідерландський DAF

Список переможців конкурсу за останні чотири десятиліття рясніє вантажівками від Scania і Volvo Trucks до Mercedes. Однак, як пише ForoTransporte Profesional, цього разу вперше за 44-річну історію Nordic Trophy найбільший Кубок дістався вантажівці DAF.

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Відразу варто зазначити, що переможець DAF XG+ 530 зі шторним напівпричепом не має скандинавської реєстрації. Він прибув з Великої Британії, належить англійцю Полу Сесілу, власнику транспортної компанії BH Cecil & Sons.

Вперше Nordic Trophy виборов автомобіль DAF і другий випадок, коли англієць виграв омріяний титул. Фото: Nordic Troph

Друге місце в основному конкурсі зайняла Scania 660S від швейцарської компанії Müller. Цей автомобіль є даниною поваги фільмам про "Індіану Джонса" і став головним переможцем Nordic Trophy 2023 року, про який редакція Авто24 розповідала раніше.

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Третє місце зайняв спеціалізований автомобіль, а саме Volvo FMX 500 від фінської компанії Sjöbloms Tankservice, з кузовом, який в народі називають пилососом для сухого прибирання. У його випадку були використані мотиви з автопробігів, натхненні фінськими зірками цього виду спорту.

Це лише окремі учасники й претенденти на титул Nordic Troph. Фото: Nordic Troph

Окрім основного конкурсу на кращу вантажівку, журі розглядало автомобілі комерційного сегмента в кількох номінаціях. Це також відзначалося Кубками й цілком виправдано вважається знаковою нагородою, за яку щорічно борються автовласники з багатьох країн.

Номінації конкурсу кращої вантажівки за тематикою:

кращий інтер'єр;

найкраще фарбування;

найкраща автоцистерна;

найкращий спеціалізований транспортний засіб:

найкращий магістральний тягач без причепа;

вибір глядацьких симпатій.

Таким чином, окрім трьох головних премій, журі присудило кілька менших відзнак за перерахованими вище номінаціями. Так що кращі з кращих не були обділені увагою.

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Традиційно публіка присуджувала ще дві заохочувальні нагороди. Одна відзнака стосувалася "чемпіонського класу", де голосували за переможців змагань з минулого. Інша нагорода проходила відбір в "класі претендентів" з-поміж перевізників, які не були нагороджені в минулому.