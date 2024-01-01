Самым красивым грузовиком Швеции впервые признали нидерландский DAF

Список победителей конкурса за последние четыре десятилетия изобилует грузовиками от Scania и Volvo Trucks до Mercedes-Benz. Однако, как пишет ForoTransporte Profesional, на этот раз впервые за 44-летнюю историю Nordic Trophy самый большой Кубок достался грузовику DAF.

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Сразу стоит отметить, что победитель DAF XG+ 530 со шторным полуприцепом не имеет скандинавской регистрации. Он прибыл из Великобритании, принадлежит англичанину Полу Сесилу, владельцу транспортной компании BH Cecil & Sons.

Впервые Nordic Trophy завоевал автомобиль DAF и второй случай, когда англичанин выиграл заветный титул. Фото: Nordic Troph

Второе место в основном конкурсе заняла Scania 660S от швейцарской компании Müller. Этот автомобиль является данью уважения фильмам об "Индиане Джонсе" и стал главным победителем Nordic Trophy 2023 года, о котором редакция Авто24 рассказывала ранее.

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Третье место занял специализированный автомобиль, а именно Volvo FMX 500 от финской компании Sjöbloms Tankservice, с кузовом, который в народе называют пылесосом для сухой уборки. В его случае были использованы мотивы из автопробегов, вдохновленные финскими звездами этого вида спорта.

Это лишь отдельные участники и претенденты на титул Nordic Troph. Фото: Nordic Troph

Кроме основного конкурса на лучший грузовик, жюри рассматривало автомобили коммерческого сегмента в нескольких номинациях. Это также отмечалось Кубками и вполне оправданно считается знаковой наградой, за которую ежегодно борются автовладельцы из многих стран.

Номинации конкурса лучшего грузовика по тематике:

лучший интерьер;

лучшая покраска;

лучшая автоцистерна;

лучшее специализированное транспортное средство:

лучший магистральный тягач без прицепа;

выбор зрительских симпатий.

Таким образом, кроме трех главных премий, жюри присудило несколько меньших наград по вышеперечисленным номинациям. Так что лучшие из лучших не были обделены вниманием.

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Традиционно публика присуждала еще две поощрительные награды. Одна награда касалась "чемпионского класса", где голосовали за победителей соревнований из прошлого. Другая награда проходила отбор в "классе претендентов" среди перевозчиков, которые не были награждены в прошлом.