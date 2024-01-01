В Нидерландах выбрали самый красивый грузовик года

Фестиваль грузовиков и их тюнинга Truckstar в 42-й раз организовывал журнал Truckstar. Как говорится на сайте организаторов, в этом году представлено более 2300 грузовиков, событие посетило 55 000 зрителей.

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Еще на подступах к автодрому TT Circuit Assen возле трассы на A28 сотни поклонников удобно усаживались в принесенных пляжных креслах, рыбацких стульчиках вдоль дороги, на мосту над автомагистралью и созерцали прибытие машин на действо европейского масштаба.

По обе стороны дороги прибытие грузовиков встречала многолюдная зрительская аудитория. Фото: Press Agency Meter

Здесь можно было даже лучше разглядеть фестивальный транспорт, чем потом на трековых дорожках, отведенных под статический показ.

Фестивальные зоны на автодроме были слишком масштабными и многолюдными. И к тому же платными.

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Там грузовики стояли по всей длине трассы: операция по парковке выполнена почти с военной точностью.

Грузовиков прибыло столько, что размещались вплотную зеркало к зеркалу. Фото: Truckstar

Поэтому, сначала местные жители наслаждались зрелищем прибытия машин, а уже потом после открытия праздника пошли на автодром, где присоединились к многотысячным посетителям отовсюду.



На автодроме музыка звучала

Зрителя привлекали сотни специальных грузовиков, среди которых были американские капотные тягачи, ретроавтомобили, тяжелые и специальные транспортные грузовики из Европы и Азии, шоу-грузовики со специальной покраской в стали аэрографии и чрезвычайно роскошными салонами. Посмотреть было на что.

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Зрелище перед главной трибуной также поражало. Там была насыщенная программа, начиная от гонок грузовиков, конкурсов децибелов, в котором автомобиль выдавал самый большой и глубокий звук, и заканчивая парадом специальных автомобилей.

Это была праздничная атмосфера для перевозчиков и 55 тысяч посетителей. Фото: Kim Stellingwerf

В заключительное воскресенье июля финалисты номинации самого красивого грузовика проехали парадом мимо трибун. Затем наступила очередь парадного шествия грузовиков с самыми красивыми специальными сценами графики, покраски, интерьера и тому подобное.

Фестиваль – это событие не только для поклонников грузовиков, но и семейный праздник с ярмаркой, игрушечными автомобилями, с музыкой, сладостями и катанием на удивительных машинках.

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Это был праздник выходного дня, где можно купаться в надувных бассейнах, участвовать в конкурсах, викторинах, играть в футбол, волейбол и просто отдыхать и обливаться водой, которой перевозчики в такую жару никому не жалели попить или просто облиться и освежиться.

Европейские автоперевозчики с организаторами сделали праздник себе и всем желающим. Фото: Truckstar

Избрание самого красивого грузовика

Одним из важнейших моментов фестиваля Profile Truckstar является избрание самого красивого грузовика в Нидерландах 2024. Профессиональное жюри определяло, какой грузовик будет самым красивым.

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Грузовики оценивались по таким показателям, как общий вид, лакокрасочное покрытие, конструкция и интерьер. Все финалисты прошли (проехали) мимо главной трибуны. Там же состоялось награждение по всем номинациям.

Самым красивым грузовиком в Нидерландах 2024 года стал DAF Анри Верклея из Лопика. Здесь есть интересная деталь: после целого десятилетия доминирования скандинавов Scania и Volvo титул самого красивого грузовика 2024 года получил автопоезд на базе тягача DAF.

Анри Верклей не надеялся, что поедет домой с главным кубком Фестиваля. Фото: Truckstar

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Владельцем награжденного автомобиля является 62-летний Анри Верклей, который управляет небольшой семейной транспортной компанией. В 2023 году он приобрел новенькую модель XG+, чтобы лично использовать ее для перевозки наливных грузов. Однако перед тем, как трехосный тягач присоединили к цистерне, его передали в известную мастерскую Sjaak Kentie Truckspecials для проведения длинного списка модификаций.

Нынешний победитель никогда раньше не участвовал в конкурсе "Самый красивый грузовик в Нидерландах". Так что первое место стало для него большим событием.

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Представленный DAF с цистерной имеет более элегантный и сдержанный стиль, чем победители прошлых лет, а сочетание простого дизайна с огромным количеством полированного металла может даже напомнить американские грузовики, перевозчики любят все блестящее.

DAF победителя снаружи и внутри поражал утонченным вкусом и эстетикой. Фото: Truckstar

У Анри было шесть недель, чтобы подготовить свой DAF к финалу. Эти шесть недель в основном состояли из уборки, уборка и еще раз уборка.

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"Мы работали над этим каждый вечер, иногда семь дней в неделю. Уже даже доведенный до ума в мастерской салон мы готовили. Друзья, семья и коллеги-перевозчики помогли. Так что, это общий успех", – говорит Верклей.

Конкурс децибел был громким, а вечер музыки – веселым

В соревновании Decibel Contest, что организовал V8Power.nl., силой децибел мерялись громкие грузовики, в котором главную роль играет звук двигателей. Любители грузовиков получают возможность почувствовать поразительные уровни децибел.

Кто создает больше всего шума и получает титул специально сделанного самого громкого грузовика, определилось в интересной пропорции. Как выяснилось по сводным баллам, все три места заняли автомобили Scania, которые выдали от 132,1 дБ до 131,8 дБ.

Удивительные грузовики со стильной аэрографией, яркими красками были на каждом шагу. Фото: Truckstar

Вечер голландской музыки с мощным составом голландскоязычных артистов и групп прошел на веселой ноте. Настроение почти полутора тысяч водителей грузовиков и доброго десятка тысяч просто водителей и водительниц из числа зрителей поднимали PartyfrieX, Monique Smit, Mooi Wark, Hessel & Inkeke, Django Wagner, Ammar, Vinzzent и Henk Dissel.

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Не пропустил это шоферское действо и легендарный Хенк Вейнгаард. Вечер закончился зрелищным фейерверком.

Последние выходные июля порадовали поклонников больших машин. А еще больше порадовали финалистов почти десяти номинаций, которые поехали домой с кубками и подарками.

Награды были за лучшее шоу, изысканный интерьер, нарядом салона и даже за самый длинный маршрут, как вот для владельца Scania 500S из Японии