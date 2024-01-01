Тюнингованный Abarth 595 получил ценник в 144 тысячи долларов

Стандартный Abarth 595 создан на базе Fiat 500 и вскоре будет снят с производства. Однако, мастера Giannini Automobili решили создать уникальную тюнингованную версию этого автомобиля. Всего компания выпустит 200 экземпляров Giannini Spettacolo.

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Однако, как сообщает Carscoops, автомобиль рассчитан только на богатых коллекционеров, ведь его стоимость составляет - 144 360 долларов США. Визуально модель лишь немного похожа на серийный Abarth 595, ведь имеет собственный уникальный обвес. Кроме этого, хэтчбек имеет иную решетку радиатор, увеличенные воздухозаборники и сплиттер.

Алюминиевый капот Giannini Spettacolo несколько покрывает фары, что придает модели агрессивности. Кроме того, двери открываются вверх, показывая, что это не обычный Fiat 500. Сзади есть большой спойлер и двойные выхлопные трубы, размещены над диффузором.

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Тюнер имеет конфигуратор на собственном сайте, который позволяет покупателям сконфигурировать свой Spettacolo по собственному желанию. Для этого им будут доступны различные цвета и винилы. Сообщается, что разработка модели длилась 150 дней.

Под катом модели размещено “стандартный” 1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель T-Jet с турбонаддувом, которому увеличили мощность 247 л.с. Таким образом Giannini Spettacolo является мощнее любого существующего Abarth, включая электрический Abarth 600e.

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Агрегат предлагается как с “механикой”, так и с АКПП. Массу автомобиля уменьшили до 985 кг, что позволяет ему достигать первой сотни всего за 5 секунд, а максимальная скорость составляет 280 км/ч. Сообщается, что компания уже принимает заказы на автомобиль. Из-за того, что собирают хэтчбек вручную, клиентам придется ждать собственный Giannini Spettacolo около 5 месяцев.