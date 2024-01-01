Тюнінгований Abarth 595 отримав цінник в 144 тисячі доларів

Стандартний Abarth 595 створений на базі Fiat 500 й незабаром буде знятий з виробництва. Проте, майстри Giannini Automobili вирішили створити унікальну тюнінговану версію цього автомобіля. Всього компанія випустить 200 екземплярів Giannini Spettacolo.

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Однак, як повідомляє Carscoops, автомобіль розрахований лише на багатих колекціонерів, адже його вартість становить - 144 360 доларів США. Візуально модель лише трохи схожа на серійний Abarth 595, адже має власний унікальний обвіс. Окрім цього, хетчбек має інакшу решітку радіатор, збільшені повітрозабірники та спліттер.

Алюмінієвий капот Giannini Spettacolo дещо покриває фари, що надає моделі агресивності. Окрім того, двері відкриваються вгору, показуючи, що це не звичайний Fiat 500. Позаду є великий спойлер та подвійні вихлопні труби, розміщені над дифузором.

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Тюнер має конфігуратор на власному сайті, який дозволяє покупцям сконфігурувати свій Spettacolo за власним бажанням. Для цього їм будуть доступні різні кольори та вініли. Повідомляється, що розробка моделі тривала 150 днів.

Під катом моделі розміщено “стандартний” 1,4-літровий чотирициліндровий двигун T-Jet з турбонаддувом, якому збільшили потужність 247 к.с. Таким чином Giannini Spettacolo є потужнішим за будь-який існуючий Abarth, включаючи електричний Abarth 600e.

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Агрегат пропонується як з “механікою”, так і з АКПП. Масу автомобіля зменшили до 985 кг, що дозволяє йому досягати першої сотні всього за 5 секунд, а максимальна швидкість становить 280 км/год. Повідомляється, що компанія вже приймає замовлення на автомобіль. Через те, що збирають хетчбек вручну, клієнтам доведеться чекати на власний Giannini Spettacolo близько 5 місяців.