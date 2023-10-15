На выставке можно увидеть как эксклюзивные ретроавто, так и тюнинговые образцы различных производителей и эпох.

14-15 октября 2023 в столичном ТРЦ Retroville проходит фестиваль Kiyv Car Fest. Это уже второе шоу на этом месте. Выставка эксклюзивных автомобилей проходит как внутри торгового центра, так и на парковке возле него. Во время фестиваля проводятся разные активности, работает фуд-корд и детские площадки.

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Экспозиции условно разделены на несколько направлений. К примеру, зона американских спорткаров Corvette, Mustang и Pontiac Firebird. Отдельно стоят Stance (заниженные) авто, представители советского автопрома, поклонники Mercedes-Benz, Mazda, BMW и т.д.

Внутри ТРЦ демонстрируются американские дредноуты, эксклюзивные ретрокары, спортивные и тюнинговые современные авто. Смотрите фоторепортаж с Kiyv Car Fest: