На виставці можна було побачити як ексклюзивні ретроавто, так і тюнінгові зразки різноманітних виробників та епох.

14-15 жовтня 2023 року у столичному ТРЦ Retroville проходить фестиваль Kiyv Car Fest. Це вже друге таке шоу на цьому місці. Виставка ексклюзивних автомобілів проходить як всередині торгового центру, так і на парковці біля нього. Під час фестивалю проводяться різноманітні активності, працює фуд-корд та дитячі майданчики.

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Експозиції умовно розділені на кілька напрямків. Наприклад, зона американських спорткарів Corvette, Mustang та Pontiac Firebird. Окремо стоять Stance (занижені) авто, представники радянського автопрому, шанувальники Mercedes-Benz, Mazda, BMW тощо.

Всередині ТРЦ демонструються американські дредноути, ексклюзивні ретрокари, спортивні та тюнінгові сучасні авто. Дивіться фоторепортаж з Kiyv Car Fest: