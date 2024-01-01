В Нідерландах обрали найкрасивішу вантажівку року

Фестиваль вантажівок та їх тюнінгу Truckstar в 42-й раз організовував журнал Truckstar. Як йдеться на сайті організаторів, цього року представлено понад 2300 вантажівок, подію відвідало 55 000 глядачів.

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Ще на підступах до автодрому TT Circuit Assen біля траси на A28 сотні шанувальників зручно вмощувалися в принесених пляжних кріслах, рибальських стільчиках вздовж дороги, на мосту над автомагістраллю й споглядали прибуття машин на дійство європейського масштабу.

Обабіч дороги прибуття вантажівок зустрічала велелюдна глядацька аудиторія. Фото: Press Agency Meter

Тут можна було навіть краще розгледіти фестивальний транспорт, ніж потім на трекових доріжках, відведених під статичний показ.

Фестивальні зони на автодромі були надто масштабними й велелюдними. І до того ж платними.

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Там вантажівки стояли по всій довжині траси: операція з паркування виконана майже з військовою точністю.

Вантажівок прибуло стільки, що розміщувалися впритул дзеркало до дзеркала. Фото:

Truckstar

Отож, спочатку місцеві жителі насолоджувалися видовищем прибуття машин, а вже потім після відкриття свята пішли на автодром, де приєдналися до багатотисячних відвідувачів з усіх усюд.



На автодромі музика лунала

Глядача приваблювали сотні спеціальних вантажівок, з-поміж яких були американські капотні тягачі, ретроавтомобілі, важкі та спеціальні транспортні вантажівки з Європи та Азії, шоу-вантажівки зі спеціальним фарбуванням в сталі аерографії та надзвичайно розкішними салонами. Подивитися було на що.

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Видовище перед головною трибуною також вражало. Там була насичена програма, починаючи від перегонів вантажівок, конкурсів децибелів, у якому автомобіль видавав найбільший і найглибший звук, та закінчуючи парадом спеціальних автомобілів.

Це була святкова атмосфера для перевізників і 55 тисяч відвідувачів. Фото: Kim Stellingwerf

У завершальну неділю липня фіналісти номінації найкрасивішої вантажівки проїхали парадом повз трибуни. Потім настала черга парадної ходи вантажівок з найкрасивішими спеціальними сценами графіки, фарбування, інтер'єру тощо.

Фестиваль – це подія не лише для шанувальників вантажівок, але й сімейне свято з ярмарком, іграшковими автомобілями, з музикою, солодощами та катанням на дивовижних машинках.

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Це було свято вихідного дня, де можна купатися в надувних басейнах, брати участь у конкурсах, вікторинах, грати у футбол, волейбол і просто відпочивати та обливатися водою, якої перевізники в таку спеку нікому не шкодували попити чи просто облитися й освіжитися.

Європейські автоперевізники з організаторами зробили свято собі та всім охочим. Фото: Truckstar

Обрання найкрасивішої вантажівки

Одним із найважливіших моментів фестивалю Profile Truckstar є обрання найкрасивішої вантажівки в Нідерландах 2024. Професійне журі визначало, яка вантажівка буде найкрасивішою.

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Вантажівки оцінювалися за такими показниками, як загальний вигляд, лакофарбове покриття, конструкція та інтер’єр. Усі фіналісти пройшли (проїхали) повз головну трибуну. Там же відбулося нагородження по всіх номінаціях.

Найкрасивішою вантажівкою в Нідерландах 2024 року став DAF Анрі Верклея з Лопіка. Тут є цікава деталь: після цілого десятиліття домінування скандинавів Scania та Volvo титул найкрасивішої вантажівки 2024 року отримав автопоїзд на базі тягача DAF.

Анрі Верклей не сподівався, що поїде додому з головним кубком Фестивалю. Фото: Truckstar

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Власником нагородженого автомобіля є 62-річний Анрі Верклей, який керує невеликою сімейною транспортною компанією. У 2023 році він придбав новеньку модель XG+, щоб особисто використовувати її для перевезення наливних вантажів. Однак перед тим, як тривісний тягач приєднали до цистерни, його передали до відомої майстерні Sjaak Kentie Truckspecials для проведення довгого списку модифікацій.

Цьогорічний переможець ніколи раніше не брав участь у конкурсі "Найкрасивіша вантажівка в Нідерландах". Тож перше місце стало для нього великою подією.

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Представлений DAF з цистерною має більш елегантний і стриманий стиль, ніж переможці минулих років, а поєднання простого дизайну з величезною кількістю полірованого металу може навіть нагадати американські вантажівки, перевізники полюбляють усе блискуче.

DAF переможця зовні та всередині вражав витонченим смаком та естетикою. Фото: Truckstar

У Анрі було шість тижнів, щоб підготувати свій DAF до фіналу. Ці шість тижнів в основному складалися з прибирання, прибирання і ще раз прибирання.

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"Ми працювали над цим щовечора, іноді сім днів на тиждень. Вже навіть доведений до ладу у майстерні салон ми готували. Друзі, родина та колеги-перевізники допомогли. Отож, це спільний успіх", – каже Верклей.

Конкурс децибел був гучним, а вечір музики – веселим

У змаганні Decibel Contest, що організував V8Power.nl., силою децибел мірялися найгучніші вантажівки, в якому головну роль відіграє звук двигунів. Любителі вантажівок отримують можливість відчути разючі рівні децибел.

Хто створює найбільше шуму та отримує титул спеціально зробленої найгучнішої вантажівки, визначилося у цікавій пропорції. Як з'ясувалося по зведених балах, усі три місця зайняли автомобілі Scania, які видали від 132,1 дБ до 131,8 дБ.

Дивовижні вантажівки зі стильною аерографією, барвистими фарбами були на кожному кроці. Фото: Truckstar

Вечір голландської музики з потужним складом голландськомовних артистів і груп пройшов на веселій ноті. Настрій майже півтори тисячі водіїв вантажівок і доброго десятка тисяч просто водіїв і водійок з-поміж глядачів підіймали PartyfrieX, Monique Smit, Mooi Wark, Hessel & Inkeke, Django Wagner, Ammar, Vinzzent і Henk Dissel.

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Не пропустив це шоферське дійство й легендарний Хенк Вейнгаард. Вечір закінчився видовищним феєрверком.

Останні вихідні липня порадували шанувальників великих машин. А ще більше порадували фіналістів майже десяти номінацій, котрі поїхали додому з кубками й подарунками.

Нагороди були за найкраще шоу, вишуканий інтер'єр, вбранням салону і навіть за найдовший маршрут, як ось для власника Scania 500S з Японії