На фестиваль приїхали власники понад сотні старовинних автомобілів з України та кількох інших країн.

Третього червня у Львові пройшов фестиваль старовинної авто-мото- та велотехніки Leopolis Grand Prix. У святі взяли участь 131 автомобіль з 5 країн (Україна, Латвія, Естонія, Фінляндія, Німеччина) та 15 областей України, повідомляють організатори.

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В цьому році фестиваль отримав статус благодійного – на ньому збирали кошти на реанімобіль для медиків-добровольців з Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова та для потреб ЗСУ.

Під час заходу було зібрано 360 000 гривень. Вхід на захід був безкоштовним, але платним були заїзди на ретроавтомобілях трасою "Львівський Трикутник", також відбувались лотереї, аукціон та стояли скриньки для збору коштів.

З цих коштів 300 тисяч надіслано на Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова для придбання броньованого евакуаційного реанімобіля, ще 40 тисяч пішло на фонд “Птахи Перемоги” та 20 тисяч – на фонд “Trophy Volunteer”.

Не оминули на фестивалі й військову тематику – Український військово-історичний музей представив унікальну військову техніку часів Другої світової війни – "швидку допомогу" Dodge WC54, позашляховик Willys MB та неймовірно рідкісний повнопривідний ГАЗ-61-73, єдиний в Україні, впевнені в “Обозревателі”.

Також відвідувачі могли побачити ретро авто та мототехніку різних років випуску та різних виробників. Найстарішим експонатом був легендарний Ford T початку минулого століття. В експозиції було декілька ретельно відновлених до оригінального стану Mercedes-Benz 30-х років, радянський "Москвич" з дерев’яним кузовом з 50-х, а також автентична ГАЗ-21Р "Волга", яка отримала приз фестивалю Old Car Land 2021 у номінації "найкраща реставрація вітчизняного автомобіля".

Автомобілі та інша техніка фестивалю Leopolis Grand Prix Festival. Фото Обозреватель та Олени Дикої.

Участь у Leopolis Grand Prix Festival взяли не тільки вітчизняні фани ретроруху, але представники з інших країн, наприклад, з Німеччини та країн Балтії. Підтримати фестиваль приїхали байкери з кількох українських клубів.

На окремому майданчику показали цікаві старовинні мотоцикли та велосипеди.