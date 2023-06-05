На фестиваль приехали владельцы более ста старинных автомобилей из Украины и нескольких других стран.

Третьего июня во Львове прошел фестиваль старинной авто-мото- и велотехники Leopolis Grand Prix. В празднике приняли участие более сотни раритетных автомобилей от частных владельцев и известных клубов ретро техники, сообщает Обозреватель.

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В этом году фестиваль получил статус благотворительного – на нем собирали средства на реанимобиль для медиков-добровольцев из Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова и для нужд ВСУ.

В ходе мероприятия было собрано 360 000 гривен. Вход на мероприятие был бесплатным, но платным были заезды на ретроавтомобилях по трассе "Львовский Треугольник", также происходили лотереи, аукцион и стояли ящики для сбора средств.

Из этих средств 300 тысяч направлено на Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова для приобретения бронированного эвакуационного реанимобиля, еще 40 тысяч ушло на фонд "Птицы Победы" и 20 тысяч - на фонд "Trophy Volunteer".

Не обошли на фестивале и военную тематику – Украинский военно-исторический музей представил уникальную военную технику времен Второй мировой войны – скорую помощь Dodge WC54, внедорожник Willys MB и невероятно редкий полноприводный ГАЗ-61-73, единственный в Украине.

Также посетители могли увидеть ретро авто- и мототехнику разных лет выпуска и разных производителей. Самым старым экспонатом был легендарный Ford T начала прошлого столетия. В экспозиции было несколько тщательно восстановлено до оригинального состояния Mercedes-Benz 30-х годов, советский "Москвич" с деревянным кузовом из 50-х, а также аутентичная ГАЗ-21Р "Волга", получившая приз фестиваля Old Car Land 2021 в номинации "лучшая реставрация отечественного автомобиля".

Автомобили и другая техника Leopolis Grand Prix Festival. Фото Обозреватель и Елены Дикой.

Участие в Leopolis Grand Prix Festival приняли не только отечественные фаны ретродвижения, но представители других стран, например, из Германии и стран Балтии. Поддержать фестиваль приехали байкеры из нескольких украинских клубов.

На отдельной площадке показали интересные старинные мотоциклы и велосипеды.