На благотворительном аукционе максимальная ставка за раритетное ЗИМ 1953 года изготовления была в $50 000, однако другой участник удвоил ставку.

На аукционе форума Grain Ukraine Conference был разыгран ретро-автомобиль ЗИМ из коллекции тернопольского бизнесмена и мецената Тараса Демкуры "Ректрокортеж". Несколько месяцев назад он решил распродать свой гараж ретроавтомобилей, а деньги потратить на закупку автомобилей для фронта и восстановление жилья для беженцев.

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Один из автомобилей коллекции Тараса Демкуры – ЗИМ 1953 выпуска – был передан на благотворительный аукцион агрофорума Grain Ukraine Conference. В ходе торгов наибольшую цену 50 тысяч долларов за машину дал известный бизнесмен Борис Шестопалов, а компания QTerminals удвоила эту сумму. В результате за автомобиль ЗИМ было привлечено 100 тысяч долларов. Это лишь чуть меньше, чем выторговали за Rolls-Royce Фредди Меркьюри на британском аукционе от Андрея Данилко.

Средства от продажи ЗИМ, как и Rolls-Royce от Верки Сердючки, направлены в специализированную клинику по протезированию и реконструкции Superhumans Center.

Задачей аукциона было протезировать Михаила, который до войны был фермером, трактористом, но на войне потерял руку.

Но поскольку сумма аукциона достигла ста тысяч долларов, на эти деньги смогут протезировать еще несколько пострадавших.

Всего на аукционе для Superhumans собрали около 6 миллионов гривен!