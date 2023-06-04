На благодійному аукціоні максимальна ставка за раритетний ЗИМ 1953 року виготовлення була в $50 000, однак інший учасник подвоїв ставку.

На аукціоні форуму Grain Ukraine Conference було розіграно ретро-автомобіль ЗИМ з колекції тернопільського бізнесмена та мецената Тараса Демкури “Ректрокортеж”. Кілька місяців тому він вирішив розпродати свій гараж ретроавтомобілів, а гроші витратити на закупівлю автомобілів для фронту та відбудову житла для біженців.

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Один з автомобілів колекції Тараса Демкури – ЗИМ 1953 року випуску – був переданий на благодійний аукціон агрофоруму Grain Ukraine Conference. В ході торгів найбільшу ціну у 50 тисяч доларів за машину дав відомий бізнесмен Борис Шестопалов, а компанія QTerminals подвоїла цю суму. В підсумку за автомобіль ЗИМ було залучено 100 тисяч доларів. Це лише трохи менше, ніж вторгували за Rolls-Royce Фреді Мерк'юрі, який виставляв на британському аукціоні Андрій Данилко.

Кошти від продажу ЗИМ, як і Rolls-Royce від Вєрки Сердючки, направлені у спеціалізовану клініку протезування та реконструкції Superhumans Center.

Завданням аукціону була протезувати Михайла, який до війни був фермером, трактористом, але на війні втратив руку.

Але оскільки сума аукціону сягнула ста тисяч доларів, на ці гроші зможуть протезувати ще кількох постраждалих.

Всього на аукціоні для Superhumans зібрали майже 6 мільйонів гривень!