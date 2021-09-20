Stoneleigh National Kit Car Show – шоу для реплік автомобілів у Стоунлі, в Англії. На диво, більшість із цих несправжніх Ferrari, Shelby, Lamborghini й Lotus виглядають зовсім, як справжні. А фейковий GT3 RS взагалі неможливо відрізнити від справжнього. Чекайте, чи він справжній?

Власники оригінальних автомобільних раритетів та екзотики, зазвичай, зневажливо дивляться на репліки. Щоправда, саморобні автомобілі часто заслуговують на насмішки, але бувають і такі, що ламають стереотипи й виглядають не гірше за справжні авто. Виявляється, є навіть шоу, присвячене таким копіям.

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Ютубер AdamC3046 відвідав виставку реплік зі своєю копією Shelby Cobra від британської мануфактури Dax. Серед експонатів автошоу багато подібних авто, а також фейкових Ferrari на основі задньомоторного купе Toyota MR-2.

Найцікавіші репліки шоу: пара гарних копій Lamborghini – Countach та Diablo. Але найкращою копією шоу, на думку Адама, став Porsche 911 GT3. На перший погляд, він схожий на будь-який інший 911 GT3 RS, але пильніший огляд дозволяє знавцям розпізнати підробку.