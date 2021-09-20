Stoneleigh National Kit Car Show – шоу для реплик автомобилей в Стоунли, в Англии. На удивление, большинство из этих ненастоящих Ferrari, Shelby, Lamborghini и Lotus выглядят совсем как настоящие. А фейковый GT3 RS вообще невозможно отличить от настоящего. Подождите, или он настоящий?

Владельцы оригинальных автомобильных раритетов и экзотики, как правило, презрительно смотрят на реплики. Правда, самодельные автомобили часто заслуживают насмешки, но бывают и такие, что ломают стереотипы и выглядят не хуже настоящих авто. Оказывается, есть даже шоу, посвященное таким копиям.

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Ютубер AdamC3046 посетил выставку реплик со своей копией Shelby Cobra от британской мануфактуры Dax. Среди экспонатов автошоу много подобных авто, а также фейковых Ferrari на основе заднемоторного купе Toyota MR-2.

Самые интересные реплики шоу: пара красивых копий Lamborghini-Countach и Diablo. Но лучшей копией шоу, по мнению Адама, стал Porsche 911 GT3. На первый взгляд, он похожий на любой другой 911 GT3 RS, но более пристальный обзор позволяет знатокам распознать подделку.