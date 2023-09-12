Німецька фірма Mansory, що спеціалізується на модифікації преміальних автомобілів, капітально переробила Ferrari 296 GTB, налаштувавши 3,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом на 870 кінських сил.

Суперкар Ferrari 296 GTB тюнери Mansory зробили геть божевільним, внісши в його будову цілий пакет оновлень. Почали з передньої частини, де вмонтували нову панель з кованих деталей вуглецевого волокна. Це стосується переднього спліттера і решітки радіатора, оздобленої червоним кольором.

З’явився комплект кованих дисків розміром 21×9 спереду та 22×11,5 ззаду. Агресивний дизайн спиць ідеально пасує італійському скакуну. Різноманітність нових деталей, розроблених Mansory, продовжується жалюзями з вуглецевого волокна на передніх крилах, новими дзеркалами та ефектними бічними порогами, також виготовленими з кованого вуглецевого волокна.

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Задня частина 296 GTB Tempesta від Mansory має пару аеродинамічних крил замість традиційного заднього крила. Автомобіль також отримав багато інших кованих деталей з вуглецевого волокна в задній частині, включаючи спойлер і новий дифузор.

Розкішна і швидка Ferrari стала ще більш розкішною і швидкою. Фото: Mansory

Змінено салон автомобіля. Яскраво-жовтою шкірою з червоною окантовкою оздоблено сидіння, панель приладів, трансмісійний тунель, центральну консоль і навіть деталі керма. Підлогу вкрили нестандартні килими.

У звичній комплектації стоїть 3-літровий двигун V6 із подвійним турбонаддувом і подвійні електродвигуни Ferrari, що видають на-гора 819 к.с. Mansory розробив нову вихлопну систему для автомобіля, а також вніс деякі зміни в ECU, тобто тепер він має потужність 870 к.с. і крутний момент 750 Нм.