Немецкая фирма Mansory, специализирующаяся на модификации премиальных автомобилей, капитально переработала Ferrari 296 GTB, настроив 3,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом на 870 лошадиных сил.

Суперкар Ferrari 296 GTB тюнеры Mansory сделали безумным, внеся в его строение целый пакет обновлений. Начали с передней части, где встроили новую панель из кованых деталей углеродного волокна. Это касается переднего сплиттера и радиаторной решетки, отделанной красным цветом.

Появился комплект кованых дисков размером 21х9 спереди и 22х11,5 сзади. Агрессивный дизайн спиц идеально подходит итальянскому скакуну. Разнообразие новых деталей, разработанных Mansory, продолжается жалюзями из углеродного волокна на передних крыльях, новыми зеркалами и эффектными боковыми порогами, также сделанными из кованого углеродного волокна.

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Задняя часть 296 GTB Tempesta от Mansory имеет пару аэродинамических крыльев вместо традиционного заднего крыла. Автомобиль также получил много других кованых деталей из углеродного волокна в задней части, включая спойлер и новый диффузор.

Роскошная и быстрая Ferrari стала еще более роскошной и быстрой. Фото: Mansory

Изменен салон автомобиля. Ярко-желтой кожей с красной окантовкой украшены сиденья, приборная панель, трансмиссионный тоннель, центральная консоль и даже детали руля. Пол укрыли нестандартные ковры.

В привычной комплектации стоит 3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и двойные электродвигатели Ferrari, выдающие на гору 819 л.с. Mansory разработал новую выхлопную систему для автомобиля, а также внес некоторые изменения в ECU, то есть теперь у него мощность 870 л.с. и крутящий момент 750 Нм.