Какие модели DAF будут экономить транспортникам средства

В ходе выставочных мероприятий DAF показал автоперевозчикам весь ассортимент автомобилей с аккумуляторным питанием.

В нем представлена техника для городских, региональных и междугородних перевозок, поддерживаемых первоклассными зарядными станциями и системами накопления энергии.

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Нынешнее поколение электромобилей XB, XD и XF с нулевым уровнем выбросов для местных рейсов и маршрутов с большим плечом перевозок, включая международные, имеет запас хода без выбросов до 500 километров. Новые литий-железо-фосфатные накопители LFP не только имеют большую емкость, но и не содержат кобальта, что уже привлекает поклонников электротранспорта.

DAF нового поколения ощутимо способствуют меньшим выбросам. Машины получили совершенную аэродинамику, высокоэффективные силовые агрегаты и ряд передовых систем помощи водителю, что улучшает эффективность на 10%.

Дополнительная экономия на 3% теперь также может быть достигнута благодаря усовершенствованию трансмиссии и аэродинамики. Версии 4x2 и 6x2 уже перешли на систему камер DAF Digital Vision, что также повлияло на эффективность.

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Результат не заставил себя ждать: даже в классическом диапазоне грузовиков, благодаря отличной топливной эффективности и низкому уровню выбросов CO₂: несколько моделей грузовиков DAF нового поколения уже соответствуют стандартам 3 класса оплаты за проезд, что приведет к экономии налогов в тысячи евро в год на дорогах Германии.

Президент DAF Trucks Харальд Зайдель убежден, что они на правильном пути:

"Благодаря ряду инноваций новое поколение моделей DAF XD, XF, XG и XG⁺ устанавливает новые стандарты эффективности, безопасности и комфорта водителя. Мы также предлагаем полный ассортимент электромобилей с аккумуляторным питанием с запасом хода до 500 километров. Продолжаем исследовать и разрабатывать альтернативные экологические транспортные технологии. Наше присутствие на IAA Transportation 2024 показывает, что DAF готов к будущему".

DAF XB Electric

Эта модель хорошо вписывается в городской ландшафт, но при необходимости аккумуляторный XB справится с логистикой на региональных маршрутах. В дополнение к 16- и 19-тонным версиям также доступна 12-тонная версия с 17,5-дюймовыми колесами. Колесная база начинается от 4,2 метра.

Силового потенциала батареи хватает на пробег 350 километров, чего достаточно для требований транспортных компаний в городских перевозках. Электродвигатель XB Electric обеспечивает номинальную мощность 120 или 190 кВт и номинальный крутящий момент 950 или 1850 Нм (пиковая мощность 2600 или 3500 Нм), Правда, здесь все зависит от спецификации кузова на шасси.

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DAF использует высокоэнергетические батареи LFP с общим содержанием энергии от 141 до 282 кВт-ч. Здесь есть карт-бланш в виде "комбинированной системы зарядки". Это позволяет заряжать грузовик через обычную электросеть и идеально подходит для возвращения грузовика на базу в конце дня.

Быстрая зарядка аккумуляторов (650 В постоянного тока, 150 кВт) от 20% до 80% занимает всего от 40 до 70 минут, в зависимости от спецификации.



DAF XD Electric

Производитель позиционирует эту модель для региональной и городской логистики. Такое сочетание обусловлено несколькими модификациями. В каталоге их шесть с разным диапазоном мощности двигателя и силового потенциала батареи.

Мощность электромоторов колеблется от 230 до 480 л.с. с крутящим моментом от 930 до 1370 Нм. По производительности аккумуляторов диапазон охватывает от 210 до 525 кВт-ч и 420 или 525 кВт-ч.

Конечно, пробег будет разным. Расчетный диапазон в максимуме составляет 590 км, но это условная округленная цифра, поскольку все зависит от климатической зоны эксплуатации, учитывая рельеф, осадки, температуры.

Более точные расчеты по этому дадут в региональных дилерских центрах, поскольку кроме вышеперечисленного есть и другие критерии определения. И это не только городской или магистральный режим эксплуатации, но и полезная нагрузка, ее соотношение к массе транспортного средства, класс топливной эффективности шин и тому подобное.

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XD Electric можно быстро заряжать мощностью до 325 кВт: 3-струнный аккумулятор набирает от 0 до 80% емкости за +/- 45 минут. Даже самую большую батарею можно зарядить от пустого до 100% менее чем за 2 часа.

Также доступно бортовое зарядное устройство для зарядки переменным током до 22 кВт. Это обеспечивает максимальную гибкость для управления транспортным средством даже в отдаленных районах.

DAF XF Electric

В этой серии электротяговых машин производитель обещает запас хода почти 500 километров на одном заряде. Здесь предлагается три модификации с мощностью 370, 420 и 480 л.с. с крутящим моментом до 1370 Нм для всех версий.

По силовому потенциалу батарей, то в самой маленькой модели аккумулятор имеет 315 кВт-ч, в средней и самой большой он одинаковый – 420 или до 525 кВт-ч по выбору и потребности.

В этом комплекте предлагаются мобильные зарядные устройства с уровнями мощности от 24 кВт до 40 кВт для максимальной гибкости. Стационарные зарядные станции доступны с уровнями мощности от 20 кВт до 360 кВт. Последние способны заряжать грузовики на полную номинальную мощность менее чем за два часа.