DAF подключил алкотестер в стояночный тормоз, а не в зажигание: что это дало

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К стояночному тормозу еще никто алкотестер не подключал, DAF первым внедрил такую опцию
DAF ввел не только обязательные, но и опционные системы, которые могут понадобиться в будущем.
Например, датчик наличия паров алкоголя в крови водителя, может устанавливаться по желанию владельца автопарка, пишет 40ton.net. Но здесь у производителя есть одно интересное решение по алкотестеру, в который водителю следует дуть.
DAF не подключил этот атрибут непосредственно к замку зажигания, как это обычно бывает у других производителей с алкогольной блокировкой, а соединил его с пружинным рычагом стояночного тормоза. Смысл в том есть, поскольку практическое применение результативнее.
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По словам голландских инженеров, подключенный к стояночному тормозу алкотестер лучше подходит к специфике использования транспорта. Ведь водитель, который употреблял алкоголь, все равно сможет завести двигатель, чтобы воспользоваться кондиционером или зарядить аккумуляторы.
А вот заблокированный рычаг стояночного тормоза не позволит ему даже сдвинуть автомобиль на парковке. Так что двигатель заводить можно, а вот ехать – нельзя!
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Подготовка к установке алкотестера в стояночный тормоз сейчас является рекомендованной опцией, в перечне речь идет о "заводской установке, позволяющей присоединить прибор”. Каждый перевозчик сам решает, подвергать ли водителей этому дополнительному контролю.
Напомним, новые нормы под названием "Общие правила безопасности", или сокращенно GSR, действуют в отношении зарегистрированных в странах Евросоюза с 7 июля 2024 года грузовиков и магистральных тягачей. Там одно требование распространено на прицепы и полуприцепы с полной массой более 3,5 тонн, а три требования перенесены на 2026-2029 годы.
Теперь в перечне обязательного оборудования есть:
- 1. Автоматическое включение аварийной сигнализации при резком торможении.
- 2. Камера или датчики заднего хода.
- 3. Система предупреждения о превышении скорости, действующая на данном участке.
- 4. Радары, предупреждающие о людях или предметах в боковой слепой зоне.
- 5. Радарное предупреждение о людях или предметах непосредственно перед грузовиком при трогании с места.
- 6. Заводская установка, позволяющая присоединить алкогольную блокировку, блокирующую зажигание, пока человек не пройдет алкотестер.
- 7. Система, которая отслеживает время езды и предупреждает о возможных симптомах усталости.
- 8. Система контроля давления в шинах. Это также будет включать прицепы и полуприцепы.
- 9. Система, которая контролирует поведение водителя и предупреждает о симптомах невнимательности на дороге. Перенесено на 2026 год.
- 10. Кабина разработана таким образом, чтобы уменьшить слепые зоны, обеспечивая прямую видимость для пешеходов или велосипедистов. Это может быть, например, увеличение объема остекления или снижение кузова. Перенесено на 2029 год.
- 11. "Черный ящик" для записи информации о полном движении транспортного средства непосредственно перед ДТП. Перенесено на 2029 год.
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