DAF подключил алкотестер в стояночный тормоз, а не в зажигание: что это дало

DAF ввел не только обязательные, но и опционные системы, которые могут понадобиться в будущем.

Например, датчик наличия паров алкоголя в крови водителя, может устанавливаться по желанию владельца автопарка, пишет 40ton.net. Но здесь у производителя есть одно интересное решение по алкотестеру, в который водителю следует дуть.

DAF не подключил этот атрибут непосредственно к замку зажигания, как это обычно бывает у других производителей с алкогольной блокировкой, а соединил его с пружинным рычагом стояночного тормоза. Смысл в том есть, поскольку практическое применение результативнее.

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По словам голландских инженеров, подключенный к стояночному тормозу алкотестер лучше подходит к специфике использования транспорта. Ведь водитель, который употреблял алкоголь, все равно сможет завести двигатель, чтобы воспользоваться кондиционером или зарядить аккумуляторы.

А вот заблокированный рычаг стояночного тормоза не позволит ему даже сдвинуть автомобиль на парковке. Так что двигатель заводить можно, а вот ехать – нельзя!

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Подготовка к установке алкотестера в стояночный тормоз сейчас является рекомендованной опцией, в перечне речь идет о "заводской установке, позволяющей присоединить прибор”. Каждый перевозчик сам решает, подвергать ли водителей этому дополнительному контролю.

Напомним, новые нормы под названием "Общие правила безопасности", или сокращенно GSR, действуют в отношении зарегистрированных в странах Евросоюза с 7 июля 2024 года грузовиков и магистральных тягачей. Там одно требование распространено на прицепы и полуприцепы с полной массой более 3,5 тонн, а три требования перенесены на 2026-2029 годы.

Теперь в перечне обязательного оборудования есть:

1. Автоматическое включение аварийной сигнализации при резком торможении.

2. Камера или датчики заднего хода.

3. Система предупреждения о превышении скорости, действующая на данном участке.

4. Радары, предупреждающие о людях или предметах в боковой слепой зоне.

5. Радарное предупреждение о людях или предметах непосредственно перед грузовиком при трогании с места.

6. Заводская установка, позволяющая присоединить алкогольную блокировку, блокирующую зажигание, пока человек не пройдет алкотестер.

7. Система, которая отслеживает время езды и предупреждает о возможных симптомах усталости.

8. Система контроля давления в шинах. Это также будет включать прицепы и полуприцепы.

9. Система, которая контролирует поведение водителя и предупреждает о симптомах невнимательности на дороге. Перенесено на 2026 год.

10. Кабина разработана таким образом, чтобы уменьшить слепые зоны, обеспечивая прямую видимость для пешеходов или велосипедистов. Это может быть, например, увеличение объема остекления или снижение кузова. Перенесено на 2029 год.

11. "Черный ящик" для записи информации о полном движении транспортного средства непосредственно перед ДТП. Перенесено на 2029 год.

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