DAF підключив алкотестер у стоянкове гальмо, а не в запалюванння: що це дало

DAF запровадив не лише обов’язкові, але й опційні системи, які можуть знадобитись у майбутньому.

Наприклад, датчик наявності парів алкоголю в крові водія, може встановлюватись за бажанням власника автопарку, пише 40ton.net. Але тут у виробника є одне цікаве рішення щодо алкотестера, в який водієві слід дути.

DAF не під'єднав цей атрибут безпосередньо до замка запалювання, як це зазвичай буває в інших виробників з алкогольним блокуванням, а з'єднав його з пружинним важелем стоянкового гальма. Сенс в тому є, оскільки практичне застосування результативніше.

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За словами голландських інженерів, підключений до стоянкового гальма алкотестер краще підходить до специфіки використання транспорту. Адже водій, який вживав алкоголь, все одно зможе завести двигун, щоб скористатися кондиціонером або зарядити акумулятори.

А ось заблокований важіль стоянкового гальма не дозволить йому навіть зрушити автомобіль на парковці. Так що двигун заводити можна, а ось їхати – зась!

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Підготовка до встановлення алкотестера в стоянкове гальмо зараз є рекомендованою опцією, в переліку мова йде про "заводську установку, що дозволяє приєднати прилад”. Кожен перевізник сам вирішує, чи піддавати водіїв цьому додатковому контролю.

Нагадаємо, нові норми під назвою "Загальні правила безпеки", або скорочено GSR, діють щодо зареєстрованих в країнах Євросоюзу з 7 липня 2024 року вантажівок та магістральних тягачів. Там одна вимога поширена на причепи та напівпричепи з повною масою понад 3,5 тонни, а три вимоги перенесені на 2026-2029 роки.

Тепер у переліку обов'язкового устаткування є:

1. Автоматичне включення аварійної сигналізації при різкому гальмуванні.

2. Камера або датчики заднього ходу.

3. Система попередження про перевищення швидкості, що діє на даній ділянці.

4. Радари, що попереджають про людей або предмети в бічній сліпій зоні.

5. Радарне попередження про людей або предмети безпосередньо перед вантажівкою при рушанні з місця.

6. Заводська установка, що дозволяє приєднати алкогольне блокування, що блокує запалювання, поки людина не пройде алкотестер.

7. Система, яка відстежує час їзди та попереджає про можливі симптоми втоми.

8. Система контролю тиску в шинах. Це також включатиме причепи та напівпричепи.

9. Система, яка контролює поведінку водія та попереджає про симптоми неуважності на дорозі. Перенесено на 2026 рік.

10. Кабіна розроблена таким чином, щоб зменшити сліпі зони, забезпечуючи пряму видимість для пішоходів або велосипедистів. Це може бути, наприклад, збільшення обсягу скління або зниження кузова. Перенесено на 2029 рік.

11. "Чорна скринька" для запису інформації про повний рух транспортного засобу безпосередньо перед ДТП. Перенесено на 2029 рік.

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