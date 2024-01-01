DAF распрощался с "механикой": отныне только коробка-автомат

Завод прекратил выпуск DAF CF 480 с механической коробкой в соответствии с новыми нормами Европейского Союза. Ведь с 7 июля нынешнего года на все грузовики, только что зарегистрированные в Европейском Союзе, распространяется новый список обязательного оборудования, с которым сложно применять мануальную коробку.

В соответствии с новыми требованиями, модель CF, как и предыдущее поколение XF, снято с продажи. Последний выпущенный грузовик реализован через щецинского дилера. Об этом сообщил сайт 40ton.net.

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По данным DBK Group, это действительно последний экземпляр DAF CF. Он имеет 480-сильный двигатель, шасси с увеличенным дорожным просветом, низкой спальной кабиной и упомянутую в начале механическую коробку передач. Это 16-скоростная коробка передач ZF, обеспечивающая классические впечатления от вождения, а также дающая уверенному водителю превосходную чувствительность при движении по болотистой местности.

DAF CF 480 с механической коробкой уже стал историей для автопроизводителя. Фото: DAF

Сам дилер отмечает, что наличие "мануала" здесь не случайно. Автомобиль был настроен полностью в соответствии с требованиями заказчика, включая не только систему привода, но и характерную краску и рабочее освещение.

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В дальнейшем тем, кому нужен легкий грузовик DAF, могут выбрать технику серии XD. Этот автомобиль будет доступен только с автоматизированной коробкой передач, как и все остальные тяжелые DAF из новой серии.

Это представитель следующего поколения самосвалов DAF XD с коробкой-автоматом. Фото: DAF