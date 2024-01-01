DAF розпрощався з "механікою": відтепер тільки коробка-автомат

Завод припинив випуск DAF CF 480 з механічною коробкою відповідно до нових норм Європейського Союзу. Адже з 7 липня нинішнього року на всі вантажівки, щойно зареєстровані в Європейському Союзі, поширюється новий список обов’язкового обладнання, з яким складно застосовувати мануальну коробку.

Відповідно до нових вимог, модель CF, як і попереднє покоління XF, знято з продажу. Остання випущена вантажівка реалізована через щецинського дилера. Про це сповістив сайт 40ton.net.

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За даними DBK Group, це дійсно останній екземпляр DAF CF. Він має 480-сильний двигун, шасі зі збільшеним дорожнім просвітом, низькою спальною кабіною і згадану на початку механічну коробку передач. Це 16-швидкісна коробка передач ZF, що забезпечує класичні враження від водіння, а також дасть впевненому водієві чудову чутливість під час руху по багнистій місцевості.

DAF CF 480 з механічною коробкою вже став історією для автовиробника. Фото: DAF

Сам дилер наголошує, що наявність "мануалу" тут не випадкова. Автомобіль було налаштовано повністю відповідно до вимог замовника, включаючи не лише систему приводу, але й характерну фарбу та робоче освітлення.

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Надалі тим, кому потрібен легка вантажівка DAF, можуть вибрати техніку серії XD. Цей автомобіль буде доступний лише з автоматизованою коробкою передач, як і всі інші важкі DAF з нової серії.

Це представник наступного покоління самоскидів DAF XD з коробкою-автоматом. Фото: DAF