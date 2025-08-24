Зарядні станції для електромобілів забруднюють атмосферу: дослідження

Вихлопних газів в електромобілів нема, але вуглецевий слід від їх виробництва та зарядки в процесі експлуатації залишився. Саме на одній з таких загроз роблять акцент вчені Каліфорнійського університету, на яких посилається Bloomberg.

Каліфорнійські вчені дослідили 50 станцій швидкої зарядки в Лос-Анджелесі, у тому числі й від Tesla.

Станції швидкої зарядки стають новим злом

Практично на всіх перевірених станціях швидкої зарядки концентрація дрібних твердих частинок PM2.5 (діаметром від 0,1 до 2,5 мікрометра) становила в середньому 15,2 мкг/м³. Це вище, ніж на класичних заправках, і значно перевищує стандартні рівні міських парків.

Половина з перевірених локацій швидкої зарядки мала перевищені стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо якості повітря (ВООЗ), згідно з якими організація рекомендує середньорічний показник не перевищувати 5 мкг/м³, а середньодобовий – 15 мкг/м³.

Причина лежала на поверхні. Дослідники відразу звернули увагу на системи охолодження зарядних пристроїв. Великі вентилятори використовуються в силових шафах швидких зарядних пристроїв постійного струму для охолодження обладнання. Точно відомо, що пристрої не утворюють пил, але вони його починають підіймати. І тут починаються проблеми.

Оператори зарядних станцій США зрозуміли: екологи за швидкісні зарядки ось-ось візьмуться. Фото: сайт evb.com

Зазвичай вентилятори втягують повітря близько до землі. Це – класична технологія. Спершу з поверхні підіймається пил, дрібнюсінькі частинки з залишків шин чи гальмівних колодок. Це свого роду кімнатний вентилятор, що створеним лопатями вихором підіймає пил з підлоги та меблів.

Потім ці вихори кружляють у зоні колонок швидкої зарядки та електромобілів, де водії так полюбляють очікувати фінішного результату наповнення батареї. Відразу порада – краще йдіть десь якомога далі від того невидимого вихору, бо наковтаєтеся непотребу.

Оператори швидкісних зарядних пристроїв після висновків вчених розпочали вживати заходів. Американська мережа ChargePoint вже частково вносить зміни, регулюючи висоту впуску повітря, щоб обмежити потрапляння пилу та води, а також планує встановити фільтри.

Проблема є, але давайте без паніки

Експерти запевняють, що панікувати не варто. Дійсно, різниця в рівні запиленості між станціями та довкіллям є, але вона не настільки велика у порівнянні з вихором від проїжджаючого автомобіля, трамвая, тролейбуса чи сильного вітру.

Міністерство енергетики США зафіксувало відновлення встановлення швидкісних зарядних пристроїв у другому кварталі 2025 року. Інфографіка: Bloomberg

Сама присутність зарядного пристрою не створює забруднення, а може лише тимчасово його посилити. Звичайно, не варто вважати швидкісні зарядні станції новим джерелом смогу. Однак варто звернути увагу на їхні потужні вентилятори охолодження, що локально підвищують рівень пилу в повітрі.

Автори дослідження зазначають, що компанії, що займаються зарядкою електромобілів, можуть встановлювати фільтрацію в зарядні шафи для зменшення забруднення. Вони також можуть уникати розміщення зарядних пристроїв поблизу таких місць, як школи та житлові райони. Ось ця пересторога щодо шкіл та житлових зон насторожує – такі висновки мають серйозне підґрунтя.