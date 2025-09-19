Зарядки для електромобілів мають стояти через кожні 60 кілометрів

Український парк електромобілів зростає невпинно і це потребує відповідної інфраструктури всією мережею доріг. Лише упродовж з 2021 по 2025 роки в країну завезли понад 196 тисяч електрокарів. І цей показник був би ще більшим за умови достатньої кількості зарядних станцій хоча б на головних автомагістралях.

За словами заступника міністра згаданого відомства Сергія Деркача, люди готові обирати сучасний, економний та екологічний транспорт. Однак вони задумуються над питанням: "А де я його заряджатиму?".

Читайте також Дерева стануть зарядними станціями для електромобілів: фото

Фахівці міністерства вже проводять детальне дослідження ринку. Потрібно чітко розуміти, скільки станцій є зараз, де вони розташовані й чого не вистачає.

"Європейський Союз визначив електромобільність як ключовий пріоритет. За Регламентом (EU) 2023/1804 вздовж основних коридорів TEN-T станції мають бути кожні 60 км, із потужністю щонайменше 400 кВт. Це – стандарт, до якого ми теж маємо прагнути, якщо говоримо про справжню інтеграцію з ЄС", – наголосив Сергій Деркач.

Чому це важливо:

електротяга менше шкідливих викидів і шуму в містах;

розвиток зарядної мережі - нові робочі місця у виробництві, монтажі, ІТ;

для бізнесу електромобілі здешевлюють логістику, особливо на прогнозованих міських маршрутах;

для громадян – це кінець страху, що "ніде зарядити".

Читайте також Зарядні станції для електромобілів забруднюють атмосферу: дослідження

Щоб мати ґрунтовні висновки в потребах, Мінрозвитку запускає масштабне опитування власників електротранспорту. Такий захід важливий як водіям приватного електротранспорту, так і господарствам усіх форм власності.

Опитування допоможе:

оцінити поточний стан ринку зарядної інфраструктури;

визначити ключові потреби користувачів;

сформувати стратегії розвитку з урахуванням думки тих, хто вже користується електротранспортом.

Долучитися можна до 15 жовтня 2025 року за посиланням ось тут.

Читайте також У США відкривається електрозарядка для вантажівок на 40 постів по 400 кВт потужності кожна

Тут варто усвідомити, що мова йде не про далеке майбутнє, а вже про сьогодення, оскільки такі рішення визначать, чи стане Україна частиною європейського транспортного простору і чи зможемо ми зробити наші міста чистішими, а транспорт – сучаснішим і доступнішим.