Зарядки для електромобілів мають стояти через кожні 60 кілометрів

ФОТО: Freepik|
Питання: "А де я його заряджатиму?" не повинно морочити голову власникам електромобілів
Український парк електромобілів зростає невпинно і це потребує відповідної інфраструктури всією мережею доріг. Лише упродовж з 2021 по 2025 роки в країну завезли понад 196 тисяч електрокарів. І цей показник був би ще більшим за умови достатньої кількості зарядних станцій хоча б на головних автомагістралях.
За словами заступника міністра згаданого відомства Сергія Деркача, люди готові обирати сучасний, економний та екологічний транспорт. Однак вони задумуються над питанням: "А де я його заряджатиму?".
Читайте також Дерева стануть зарядними станціями для електромобілів: фото
Фахівці міністерства вже проводять детальне дослідження ринку. Потрібно чітко розуміти, скільки станцій є зараз, де вони розташовані й чого не вистачає.
"Європейський Союз визначив електромобільність як ключовий пріоритет. За Регламентом (EU) 2023/1804 вздовж основних коридорів TEN-T станції мають бути кожні 60 км, із потужністю щонайменше 400 кВт. Це – стандарт, до якого ми теж маємо прагнути, якщо говоримо про справжню інтеграцію з ЄС", – наголосив Сергій Деркач.
Чому це важливо:
- електротяга менше шкідливих викидів і шуму в містах;
- розвиток зарядної мережі - нові робочі місця у виробництві, монтажі, ІТ;
- для бізнесу електромобілі здешевлюють логістику, особливо на прогнозованих міських маршрутах;
- для громадян – це кінець страху, що "ніде зарядити".
Читайте також Зарядні станції для електромобілів забруднюють атмосферу: дослідження
Щоб мати ґрунтовні висновки в потребах, Мінрозвитку запускає масштабне опитування власників електротранспорту. Такий захід важливий як водіям приватного електротранспорту, так і господарствам усіх форм власності.
Опитування допоможе:
- оцінити поточний стан ринку зарядної інфраструктури;
- визначити ключові потреби користувачів;
- сформувати стратегії розвитку з урахуванням думки тих, хто вже користується електротранспортом.
Долучитися можна до 15 жовтня 2025 року за посиланням ось тут.
Читайте також У США відкривається електрозарядка для вантажівок на 40 постів по 400 кВт потужності кожна
Тут варто усвідомити, що мова йде не про далеке майбутнє, а вже про сьогодення, оскільки такі рішення визначать, чи стане Україна частиною європейського транспортного простору і чи зможемо ми зробити наші міста чистішими, а транспорт – сучаснішим і доступнішим.