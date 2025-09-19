Укр
Зарядки для електромобілів мають стояти через кожні 60 кілометрів

Міністерство розвитку громад та територій України запустило роботу над Концепцією розвитку мережі електрозарядних станцій за європейським сценарієм встановлення зарядних станцій через кожні 60 кілометрів уже вивчається.
Питання: "А де я його заряджатиму?" не повинно морочити голову власникам електромобілів

Український парк електромобілів зростає невпинно і це потребує відповідної інфраструктури всією мережею доріг. Лише упродовж з 2021 по 2025 роки в країну завезли понад 196 тисяч електрокарів. І цей показник був би ще більшим за умови достатньої кількості зарядних станцій хоча б на головних автомагістралях.

За словами заступника міністра згаданого відомства Сергія Деркача, люди готові обирати сучасний, економний та екологічний транспорт. Однак вони задумуються над питанням: "А де я його заряджатиму?".

Фахівці міністерства вже проводять детальне дослідження ринку. Потрібно чітко розуміти, скільки станцій є зараз, де вони розташовані й чого не вистачає.

"Європейський Союз визначив електромобільність як ключовий пріоритет. За Регламентом (EU) 2023/1804 вздовж основних коридорів TEN-T станції мають бути кожні 60 км, із потужністю щонайменше 400 кВт. Це – стандарт, до якого ми теж маємо прагнути, якщо говоримо про справжню інтеграцію з ЄС", – наголосив Сергій Деркач.

Чому це важливо:

  • електротяга менше шкідливих викидів і шуму в містах;
  • розвиток зарядної мережі - нові робочі місця у виробництві, монтажі, ІТ;
  • для бізнесу електромобілі здешевлюють логістику, особливо на прогнозованих міських маршрутах;
  • для громадян – це кінець страху, що "ніде зарядити".

Щоб мати ґрунтовні висновки в потребах, Мінрозвитку запускає масштабне опитування власників електротранспорту. Такий захід важливий як водіям приватного електротранспорту, так і господарствам усіх форм власності.

Опитування допоможе:

  • оцінити поточний стан ринку зарядної інфраструктури;
  • визначити ключові потреби користувачів;
  • сформувати стратегії розвитку з урахуванням думки тих, хто вже користується електротранспортом.

Долучитися можна до 15 жовтня 2025 року за посиланням ось тут.

Тут варто усвідомити, що мова йде не про далеке майбутнє, а вже про сьогодення, оскільки такі рішення визначать, чи стане Україна частиною європейського транспортного простору і чи зможемо ми зробити наші міста чистішими, а транспорт – сучаснішим і доступнішим.

