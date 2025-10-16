Могут ли электромобили стать одной из причин блэкаута в Украине

Украинскую энергосистему проектировали десятилетия назад - когда основными потребителями были лампочки, телевизор и холодильник. Теперь в каждой квартире десятки приборов, а иногда еще и электромобиль, который потребляет как все электроприборы вместе взятые.

Но все эти разговоры без цифр мало что стоят. Поэтому специалисты Института исследований авторынка совместно с аналитическим центром DiXi Group решили исследовать вопрос основательно: хватит ли электричества всем несмотря на электромобили, и есть ли предел, при котором следующий автомобиль в парке может вызвать перегрузку системы.

Парк электромобилей в Украине

По состоянию на октябрь 2025 года в Украине зарегистрировано 193,5 тыс. электрических транспортных средств, из которых 98% - легковые электромобили, а остальные - коммерческие модели группы LCV.

В десятку самых массовых моделей входят автомобили, которые охватывают более половины (57%) всего парка. Анализ их структуры по возрасту и типу позволил определить среднее потребление электроэнергии: 16,8 кВт-ч на 100 км летом и 21,8 кВт-ч зимой.

Самая популярная модель в Украине, Nissan Leaf первой генерации, в среднем проезжает 11 400 км в год. Владельцы Volkswagen e-Golf - около 13 500 км, а Tesla - на уровне авто с ДВС: 17 000 км в год.

Взвесив эти показатели пропорционально доле каждой модели (учтен весь парк моделей), получаем средний пробег 12 800 км в год для типичного украинского BEV.

Энергопотребление электромобилей

Имея пробег и среднее потребление, можно определить суточную, месячную и годовую потребность парка в электроэнергии:

Среднесуточное потребление:

летний период - 1 141 МВт-ч

зимний период - 1 480 МВт-ч

Среднемесячное потребление:

летний период - 34,7 ГВт-ч

зимний период - 45,0 ГВт-ч

Итак, годовая потребность с учетом сезонности составляет 468 ГВт-ч. Однако эта величина показывает потребление в формате "от батареи до колес плюс бортовое оборудование", но не учитывает сопутствующие расходы, которые непременно присутствуют. Это КПД инверторов и зарядных устройств, работа систем охлаждения и подогрева батареи, где теряется в среднем 10-15% энергии. Применив усредненный коэффициент в 12%, мы получаем, что реальный спрос украинского парка электромобилей на энергию из сети составляет около 524 ГВт-ч в год. Именно это число отражает их полное влияние на энергосистему.

Для сравнения это примерно равно объему суммарного электропотребления всей Украиной в течение 1...1,5 зимнего дня, или около 1,5...2 летних дней.

Украинская генерация: хватит ли "света"?

По данным портала Energy Map, производство и потребление электроэнергии в Украине менялось из-за войны, разрушения инфраструктуры и оккупации части мощностей.

Приведем несколько показателей:

2020 г. - произведено 148,9 ТВт-ч, потреблено 116,2 ТВт-ч

2021 г. - произведено 156,6 ТВт-ч, потреблено 125,7 ТВт-ч

2022 г. - произведено 113,5 ТВт-ч, потреблено 86,0 ТВт-ч

2023 г. - произведено 105,8 ТВт-ч, потреблено 83,2 ТВт-ч

По сравнению с этими масштабами, годовое потребление всеми электромобилями (524 ГВт-ч) составляет лишь 0,63% от потребленной в 2023 году (это самые свежие имеющиеся данные) электроэнергии.

Для сравнения: бытовой сектор страны потреблял в ближайшие годы около 30 ТВт-ч в год, промышленность - более 50 ТВт-ч. То есть все электромобили вместе потребляют около 1,75% от бытового потребления страны.

Когда и как они заряжаются

Электромобиль не потребляет энергию равномерно - все зависит от времени зарядки.

По данным IEA, gridX и Mobility Portal, 70...85% всех зарядных сессий в Европе приходится на домашнюю или офисную "медленную" зарядку с мощностью 2...3 кВт (реже - до 7...9 кВт).

В Украине ситуация похожая: 80...90% зарядок происходит дома, в основном ночью, что стимулируется сниженным ночным тарифом.

Итак, около 80% электромобилей потребляют электроэнергию малыми порциями, в часы минимальной нагрузки на систему. В это время энергетики даже снижают мощность из-за избытка генерации.

Скоростные зарядные станции с мощностью 50...250 кВт дают лишь меньшую долю дневных зарядок, и каждая из них подключена к сети через защитную автоматику, что исключает перегрузку локальных линий или подстанций.

Выводы

Имеющийся парк электромобилей, потребляя около 0,6% от общего потребления электроэнергии, не способен создать угрозу для энергосистемы. Даже удвоение или утроение количества до 0,6 млн авто поднимет потребление до уровня около 1,9%, что также не является критическим.

Стоит помнить, что генерация в Украине работает по принципу балансировки под нагрузку: если спрос растет, увеличивается и производство. Ключевое - чтобы генерационные мощности не подвергались разрушениям от войны.

Прогноз и будущее

Если темпы роста электромобильного парка сохранятся на уровне +50 тыс. авто ежегодно, к 2030 году в Украине будет около 450–500 тыс. электромобилей. Их потребность в энергии составит около 1,35 ТВт-ч в год - около 1,3 процента от генерации уровня 2023 года.

Главным вызовом станет не столько производство электроэнергии, сколько локальная инфраструктура - способность подстанций, внутренних сетей и жилых домов выдерживать массовую установку зарядных устройств. Этот вопрос уже частично учитывается в новых строительных нормах и городских энергопланах.

Мнение эксперта

"На сегодня электромобили не представляют угрозы для энергетической системы Украины, а дальнейшее развитие такого автопарка предусмотрено стратегическими документами, такими как Национальный план по ВИЭ и Национальный план по энергетике и климату, с целью декарбонизации транспорта. В то же время ответственное потребление электроэнергии остается важным, особенно в военное время. Советуем заряжать авто ночью, когда нагрузка на систему меньше, или в солнечные дни днем, когда генерируется избыток энергии СЭС. Избегайте пиковых часов потребления утром (с 8:00 до 11:00) и вечером (с 17:00 до 23:00), а также прислушивайтесь к советам "Укрэнерго", которая регулярно сообщает, когда лучше пользоваться мощными приборами, а когда стоит воздержаться", - говорит Оксана Зуева, старший эксперт по открытым данным DiXi Group.