Создана карта электромобилизации Украины

Общенациональный средний показатель количества легковых электромобилей на 1000 населения составляет 4,5 единицы. Однако, как показывает наш рейтинг, это среднее значение без детализации - только "температура по больнице", посчитали в Институте исследований авторынка.

Лидеры электромобилизации

Настоящими "электрическими маяками" являются г. Киев (12,3) и Львовская область (10,2). Их лидерство объясняется, с в первом случае, высокой покупательной способностью столицы, а во втором - близостью к европейским границам, что обеспечивает стабильный поток бывших в употреблении авто на электрическом ходу. Эти регионы почти втрое превышают средний показатель по стране.

Крепко держатся и западные и центральные области, которые входят в Топ-6: Киевская обл. (7,1), Тернопольская обл. (7,0), Волынская обл. (6,4) и Ровенская обл. (6,4).

Где шансы увидеть электроавто наименьшие

К сожалению, электрическая волна еще не добралась до восточных и южных регионов, где шансы встретить электромобиль на улице близки к нулю.

Наименьшие показатели зафиксированы в областях, которые больше всего пострадали от боевых действий и имеют сложную экономическую ситуацию: Херсонская (0,3), Донецкая (0,2) и Луганская (0,1) области. В этих регионах количество электромобилей на 1000 человек в десятки раз меньше, чем в столице.

Европейская перспектива

По сравнению украинские 4,5 электромобиля на 1000 человек на самом деле выглядят довольно скромно. Например, в Норвегии (мировой лидер по насыщению EV) этот показатель уже давно перевалил за 160 машин группы BEV на 1000 человек, В Германии - около 29, в Великобритании - 23. Ближе всего мы к Венгрии, где 4,6 BEV/1000 человек, и опережаем Польшу (2,6) и Болгарию (2,8).

Однако, если взять наш "электрический флагман" Киев (12,3), то он вполне может конкурировать с некоторыми европейскими городами или меньшими странами, которые только начали массовую электрификацию. Это дает надежду, что при благоприятных условиях Украина имеет потенциал быстро догнать лидеров.

Вывод

Несмотря на высокий интерес к электрическому транспорту, пока украинский автопарк находится лишь на старте этого пути - общая доля "электричек" в парке всего 1,6%. Показатель в 4,5 электромобиля на 1000 человек приобретает особый вес, если вспомнить, что в целом на 1000 человек в Украине должно приходиться около 267 легковушек всех типов.

Это означает, что доля легковушек группы BEV в общем парке все еще мизерная, а их концентрация крайне неравномерна. Несмотря на частые упоминания слова "рекорд" в СМИ относительно сегмента электротранспорта, статистика доказывает, что этот сегмент пока только "учится ползать" и только в будущем будет готовиться становиться на ноги.