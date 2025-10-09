Створено карту електромобілізації України

Загальнонаціональний середній показник кількості легкових електромобілів на 1000 населення становить 4,5 одиниці. Однак, як показує наш рейтинг, це середнє значення без деталізації — лише «температура по лікарні», порахували в Інституті досліджень авторинку.

Лідери електромобілізації

Справжніми «електричними маяками» є м. Київ (12,3) та Львівська область (10,2). Їхнє лідерство пояснюється, з в першому випадку, найвищою купівельною спроможністю столиці, а в другому — близькістю до європейських кордонів, що забезпечує стабільний потік вживаних авто на електричному ходу. Ці регіони майже втричі перевищують середній показник по країні.

Міцно тримаються і західні та центральні області, які входять до Топ-6: Київська обл. (7,1), Тернопільська обл. (7,0), Волинська обл. (6,4) та Рівненська обл. (6,4).

Де шанси побачити електроавто найменші

На жаль, електрична хвиля ще не дісталася до східних і південних регіонів, де шанси зустріти електромобіль на вулиці близькі до нуля.

Найменші показники зафіксовані в областях, які найбільше постраждали від бойових дій та мають складну економічну ситуацію: Херсонська (0,3), Донецька (0,2) та Луганська (0,1) області. У цих регіонах кількість електромобілів на 1000 осіб у десятки разів менша, ніж у столиці.

Європейська перспектива

У порівнянні українські 4,5 електромобіля на 1000 осіб насправді виглядають досить скромно. Наприклад, у Норвегії (світовий лідер з насичення EV) цей показник вже давно перевалив за 160 машин групи BEV на 1000 осіб, У Німеччині — близько 29, у Великій Британії — 23. Найближче ми до Угорщини, де 4,6 BEV/1000 осіб, й випереджаємо Польщу (2,6) та Болгарію (2,8).

Однак, якщо взяти наш «електричний флагман» Київ (12,3), то він цілком може конкурувати з деякими європейськими містами чи меншими країнами, які лише почали масову електрифікацію. Це дає надію, що за сприятливих умов Україна має потенціал швидко наздогнати лідерів.

Висновок

Попри високий інтерес до електричного транспорту, наразі український автопарк перебуває лише на старті цього шляху — загальна частка «електричок» в парку всього 1,6%. Показник у 4,5 електромобіля на 1000 осіб набуває особливої ваги, якщо згадати, що загалом на 1000 осіб в Україні мало б припадати близько 267 легковиків усіх типів.

Це означає, що частка легковиків групи BEV у загальному парку все ще мізерна, а їхня концентрація є вкрай нерівномірною. Попри часті згадки слова «рекорд» у ЗМІ щодо сегмента електротранспорту, статистика доводить, що цей сегмент наразі тільки «вчиться повзати» і лише у майбутньому готуватиметься ставати на ноги.